Cine sunt judecătorii care au respins forma pensiilor magistraților. Patru au fost numiți de PSD, unul de Klaus Iohannis

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională.

autor
Constantin Toma

A fost un vot strâns, decis de judecătorii numiți de PSD. Important totuși: hotărârea vizează procedura de adoptare.

Deși premierul Ilie Bolojan sugera mai demult că ar putea demisiona dacă legea va fi respinsă, președintele Nicușor Dan i-a cerut să rămână la Palatul Victoria. De altfel, din mesajul transmis ieri de premier, reiese că Guvernul va relua demersul.

„Este o necesitate”, spune Ilie Bolojan.

Cinci din cei nouă judecători ai CCR au votat împotriva reformei pensiilor magistraților care reglementa vârsta de pensionare a acestora la 65 de ani, iar pensia nu ar mai fi depășit 70% din valoarea ultimului salariu.

Ilie Bolojan
Prima reacție a lui Bolojan după ce CCR i-a respins reforma pensiilor pentru magistrați. ”Privilegii insuportabile social”

Votul CCR, decis de judecătorii numiți de PSD

Patru din cei cinci sunt propuși de PSD, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Marian Busuioc. A mai votat împotrivă Mihaela Ciochină, numită de fostul președinte Klaus Iohannis.

La baza deciziei a stat lipsa avizului de la Consiliul Superior al Magistraturii și nu obiecții legate de textul legii.

Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR: „Atunci când există și motive de neconstituționalitate extrinsecă, cel mai simplu e să pici legea pe aceste motive, să nu intri pe fond. L-a respins Curtea, la revedere, el nu există, el nu mai există. Vârsta de pensionare trebuie să rămâne 60-65 de ani fără excepții. Domnule, nu ai vârsta nu ieși la pensie, ce să mai discutăm. Niciun judecător cu scaun la cap nu se pensionează la 50-60 de ani. Se pensionează și el spre 65-70”.

Imediat, după anunțul CCR, președintele Nicușor Dan a reacționat pe X, unde a scris că, „va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”.

De altfel, președintele a discutat cu Ilie Bolojan, care anunțase după asumare din Parlament că-și va da demisia dacă reforma pensiilor magistraților pică la Curte.

Reporter: „Ar trebui sau nu să demisioneze?”

Nicușor Dan: „Opinia mea este că nu!”

Reporter: „I-ați transmis?”

Nicușor Dan: „Desigur. Dreptul este o știință cu o istorie îndelungată, dar nu este o știință exactă”.

Au venit reacții și din coaliție. Sorin Grindeanu și Dominic Fritz susțin rescrierea proiectului de lege, în vreme ce Kelemen Hunor a propus chiar organizarea unui referendum privind vârsta de pensionare a magistraților.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „Am să le propun colegilor din coaliție să formăm rapid un grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor speciale și pe care să o propună Parlamentului sau să fie reasumată de către Guvern”.

Aflați în grevă din cauza proiectului de lege, magistrații sunt chemați din nou la treabă de ministrul Justiției.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: „Activitatea din Justiție trebuie să se desfășoare cu promptitudine în interesul cetățeanului. Nu pot decât să sper că se va reveni la o activitate firească”.

În schimb, reforma fiscală se poate face, dar fără teste poligraf pentru inspectorii ANAF au mai decis judecătorii CCR, care au declarat neconstituțional doar articolul din lege care i-ar fi obligat să dea teste de integritate.

Sursa: Pro TV

