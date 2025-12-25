Avertisment DRDP: „Nu depășiți utilajele de deszăpezire. Nu circulați în apropierea lor”. Pericolele la care se expun șoferii

Oficialii DRDP Craiova avertizează șoferii să nu depășească utilajele de deszăpezire și să nu circule în imediata apropiere a acestora, pe fondul ninsorilor.

„ATENȚIE, ȘOFERI!

Vă rugăm să nu depășiți utilajele de deszăpezire și să nu circulați în imediata apropiere a acestora. În fața utilajelor, carosabilul este acoperit cu zăpadă sau polei, iar depășirea lor vă expune unor riscuri majore”, au transmis, joi, în prima zi de Crăciun, oficialii DRDP Craiova.

Potrivit acestora, materialul antiderapant poate fi aruncat și poate avaria autovehiculele.

În plus, manevrele utilajelor pot fi imprevizibile, iar vizibilitatea este redusă.

„Utilajele acționează pentru siguranța dumneavoastră. Păstrați distanța, adaptați viteza și circulați prudent. Respectând aceste reguli simple, contribuiți la siguranța traficului și la desfășurarea intervențiilor în condiții optime”, a mai transmis DRDP Craiova.

Până la ora 17:00, în ziua de Crăciun, drumarii au acționat pe rețeaua de drumuri naționale din administrarea DRDP Craiova cu 150 de autoutilaje, fiind răspândite 830 de tone de material antiderapant (829 de tone de sare și 1 tonă de nisip).

Drumarii anunță că cerul este acoperit și se înregistrează ninsori slabe în majoritatea județelor, precum și vânt în zona Rânca.

„Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să aibă autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece”, a mai transmis DRDP Craiova.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a precizat că se intervine încă din seara de Ajun: „Ninge fără oprire în tot județul încă de noaptea trecută, astfel că peste 100 de muncitori și zeci de utilaje ale Societății pentru Lucrări Drumuri și Poduri, din subordinea Consiliului Județean Dolj, lucrează pentru a împrăștia material antiderapant și pentru a se asigura că drumurile județene sunt practicabile”.

Conform prognozei, se va depune un strat de zăpadă de până la 15 cm.

