Avertisment DRDP: „Nu depășiți utilajele de deszăpezire. Nu circulați în apropierea lor”. Pericolele la care se expun șoferii

Stiri actuale
25-12-2025 | 18:36
masina zapada
Shutterstock

Oficialii DRDP Craiova avertizează șoferii să nu depășească utilajele de deszăpezire și să nu circule în imediata apropiere a acestora, pe fondul ninsorilor.

autor
Ioana Andreescu

„ATENȚIE, ȘOFERI!

Vă rugăm să nu depășiți utilajele de deszăpezire și să nu circulați în imediata apropiere a acestora. În fața utilajelor, carosabilul este acoperit cu zăpadă sau polei, iar depășirea lor vă expune unor riscuri majore”, au transmis, joi, în prima zi de Crăciun, oficialii DRDP Craiova.

Potrivit acestora, materialul antiderapant poate fi aruncat și poate avaria autovehiculele.

În plus, manevrele utilajelor pot fi imprevizibile, iar vizibilitatea este redusă.

Citește și
Deșertul Atacama
Zăpadă într-unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ. Peisajul arid a devenit temporar alb

„Utilajele acționează pentru siguranța dumneavoastră. Păstrați distanța, adaptați viteza și circulați prudent. Respectând aceste reguli simple, contribuiți la siguranța traficului și la desfășurarea intervențiilor în condiții optime”, a mai transmis DRDP Craiova.

Până la ora 17:00, în ziua de Crăciun, drumarii au acționat pe rețeaua de drumuri naționale din administrarea DRDP Craiova cu 150 de autoutilaje, fiind răspândite 830 de tone de material antiderapant (829 de tone de sare și 1 tonă de nisip).

Drumarii anunță că cerul este acoperit și se înregistrează ninsori slabe în majoritatea județelor, precum și vânt în zona Rânca.

„Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să aibă autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece”, a mai transmis DRDP Craiova.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a precizat că se intervine încă din seara de Ajun: „Ninge fără oprire în tot județul încă de noaptea trecută, astfel că peste 100 de muncitori și zeci de utilaje ale Societății pentru Lucrări Drumuri și Poduri, din subordinea Consiliului Județean Dolj, lucrează pentru a împrăștia material antiderapant și pentru a se asigura că drumurile județene sunt practicabile”.

Conform prognozei, se va depune un strat de zăpadă de până la 15 cm.

Legea pensiilor private a fost adoptată în Parlament. Bolnavii de cancer nu vor încasa integral contribuția, conform CCR

Sursa: News.ro

Etichete: zapada, circulatie, drdp,

Dată publicare: 25-12-2025 18:36

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
Condusul iarna pe zăpadă. Sfaturi pentru a evita incidentele
Stiri Diverse
Condusul iarna pe zăpadă. Sfaturi pentru a evita incidentele

Condusul pe zăpadă reprezintă o provocare majoră pentru șoferi, mai ales atunci când condițiile meteorologice sunt severe și vizibilitatea este redusă.

Zăpadă într-unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ. Peisajul arid a devenit temporar alb
Stiri externe
Zăpadă într-unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ. Peisajul arid a devenit temporar alb

O imagine spectaculoasă surprinsă de un satelit a arătat un fenomen extrem de rar: Deșertul Atacama, considerat unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ, a fost acoperit de zăpadă în urma unei furtuni neobișnuite.

Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei
Stiri actuale
Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei

Un val de ninsori se revarsă peste România chiar în seara de Ajun. 19 județe și Capitala sunt sub cod de vânt și viscol. Pe șosele, zăpada a provocat deja mai multe accidente.

Recomandări
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”
Stiri Turism
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”

Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au avut camere libere în acest an de Crăciun, o situaţie greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau încă din octombrie, noiembrie sau chiar cu un an înainte.

Accident grav de Crăciun pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Stiri actuale
Accident grav de Crăciun pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie

Un grav accident s-a produs în ziua de Crăciun pe o pârtie din Predeal, unde o femeie care se dădea cu sania a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost lovită de o sanie. Ea a leșinat.

Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”
Stiri Sanatate
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28