Seară magică pentru sute de familii din România. Copii sănătoși aduși pe lume în noaptea de Ajun

Bucuria Crăciunului va fi mult mai mare de acum înainte, pentru sute de familii din România. Programat sau nu, numeroase mămici au adus pe lume copii frumoși și sănătoși chiar în noaptea de Ajun.

Medicii spun că, în fiecare an, sărbătorile de iarnă vin la pachet cu emoții suplimentare și pentru ei, și pentru viitorii părinți.

Cristina este la a patra naștere. Credea că o să aducă pe lume un băiețel în ziua de Sfântul Ion, însă Fabian s-a grăbit.

Sergiu Costescu, medic primar Maternitatea Bega Timișoara: A fost o noapte plăcută, liniștită, a avut loc o naștere, în prima oră după miezul nopții. S-a născut un băiat de 3570 de grame, cu adaptare foarte bună, mama în condiții de siguranță. Superstiții nu am auzit în această tură, însă a fost multă bucurie.

Șase nou-născuți doar la Iași

Numărul celor care au venit pe lume în seara sfântă a fost însă mult mai mare.

Mirabela Dima, medic primar Maternitatea Bega: S-au născut cinci băieței și o fetiță, toți sunt sănătoși, sunt la mămicile lor. Părinții sunt fericiți că s-au născut în aceste zile sfinte.

La Iași, 6 prunci, două fetițe și 4 băieței au adus numai bucurie în suflete. Între ei și Antonia, care a cântărit, la naștere, 2 kilograme și 650 de grame.

Gabriela Toma, medic de gardă: Toți evoluează bine, sunt sănătoși. Desigur, e un miracol, e o răsplată minunată. E foarte frumos să fii, într-o așa mare sărbătoare, să fii de gardă, alături de ei. Un pic mai multă emoție decât în zilele obișnuite.

Această mamă, de 23 de ani, a născut prematur, însă bebelușul se recuperează cu pași mărunți. Acasă, pe cea mică o așteaptă încă o surioară și un frățior.

La Iași, toate mamele au primit cadouri de la pompierii de la ISU Iași.

