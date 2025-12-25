Seară magică pentru sute de familii din România. Copii sănătoși aduși pe lume în noaptea de Ajun

Stiri Diverse
25-12-2025 | 19:35
×
Codul embed a fost copiat

Bucuria Crăciunului va fi mult mai mare de acum înainte, pentru sute de familii din România. Programat sau nu, numeroase mămici au adus pe lume copii frumoși și sănătoși chiar în noaptea de Ajun.

autor
Daniel Preda,  Mariana Apostoaie

Medicii spun că, în fiecare an, sărbătorile de iarnă vin la pachet cu emoții suplimentare și pentru ei, și pentru viitorii părinți.

Cristina este la a patra naștere. Credea că o să aducă pe lume un băiețel în ziua de Sfântul Ion, însă Fabian s-a grăbit.

Sergiu Costescu, medic primar Maternitatea Bega Timișoara: A fost o noapte plăcută, liniștită, a avut loc o naștere, în prima oră după miezul nopții. S-a născut un băiat de 3570 de grame, cu adaptare foarte bună, mama în condiții de siguranță. Superstiții nu am auzit în această tură, însă a fost multă bucurie.

Șase nou-născuți doar la Iași

Numărul celor care au venit pe lume în seara sfântă a fost însă mult mai mare.

Citește și
Două tinere la un pas de moarte după ce au băut cocktailuri în Thailanda. Greșeala pe care au făcut-o
Petrecere de Crăciun transformată în dramă, la Moscova. Un bărbat a ajuns la spital după ce a băut un cocktail periculos

Mirabela Dima, medic primar Maternitatea Bega: S-au născut cinci băieței și o fetiță, toți sunt sănătoși, sunt la mămicile lor. Părinții sunt fericiți că s-au născut în aceste zile sfinte.

La Iași, 6 prunci, două fetițe și 4 băieței au adus numai bucurie în suflete. Între ei și Antonia, care a cântărit, la naștere, 2 kilograme și 650 de grame.

Gabriela Toma, medic de gardă: Toți evoluează bine, sunt sănătoși. Desigur, e un miracol, e o răsplată minunată. E foarte frumos să fii, într-o așa mare sărbătoare, să fii de gardă, alături de ei. Un pic mai multă emoție decât în zilele obișnuite.

Această mamă, de 23 de ani, a născut prematur, însă bebelușul se recuperează cu pași mărunți. Acasă, pe cea mică o așteaptă încă o surioară și un frățior.

La Iași, toate mamele au primit cadouri de la pompierii de la ISU Iași.

România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Impozitarea e similară cu cea a contractelor full-time

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, bebelus, craciun, nașteri românia,

Dată publicare: 25-12-2025 19:20

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
Accident grav de Crăciun pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Stiri actuale
Accident grav de Crăciun pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie

Un grav accident s-a produs în ziua de Crăciun pe o pârtie din Predeal, unde o femeie care se dădea cu sania a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost lovită de o sanie. Ea a leșinat.

Petrecere de Crăciun transformată în dramă, la Moscova. Un bărbat a ajuns la spital după ce a băut un cocktail periculos
Stiri Diverse
Petrecere de Crăciun transformată în dramă, la Moscova. Un bărbat a ajuns la spital după ce a băut un cocktail periculos

Un bărbat a ajuns în stare gravă după ce a ingerat un cocktail cu azot lichid, servit de un bucătar celebru, în timpul unei petreceri corporative de Crăciun, la Moscova.

Aproape 20 de grade înregistrate într-un oraș din Islanda, în ziua de Crăciun. Este un record istoric
Stiri externe
Aproape 20 de grade înregistrate într-un oraș din Islanda, în ziua de Crăciun. Este un record istoric

Un record de temperatură pentru ziua de Crăciun a fost doborât miercuri seară în islanda, unde au fost aproape 20 de grade în Bakkagerdi, un cătun din partea de est.

Recomandări
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”
Stiri Turism
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”

Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au avut camere libere în acest an de Crăciun, o situaţie greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau încă din octombrie, noiembrie sau chiar cu un an înainte.

Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone
Stiri actuale
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

Prima zi de Crăciun a adus vreme rece, zăpadă și ger. La munte, vântul a suflat cu putere, iar pe șosele turiștii s-au trezit într-un scenariu pentru care nu erau pregătiți.

Sezonul de gripă a început mai devreme, cu peste 100.000 de infecții respiratorii. Avertismentul medicilor
Stiri Sanatate
Sezonul de gripă a început mai devreme, cu peste 100.000 de infecții respiratorii. Avertismentul medicilor

Sezonul de gripă a început mai devreme anul acesta, iar autoritățile au emis deja o alertă epidemiologică. Asta după ce timp de trei săptămâni numărul cazurilor a crescut alarmant și a fost înregistrat și primul deces.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28