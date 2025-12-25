Un turist din Bucureşti a fost rănit după ce a făcut un accident cu ATV-ul, în Munţii Baiului. A ajuns la spital

25-12-2025 | 19:21
Facebook/Salvamont

Un turist din Bucureşti a avut nevoie, joi, de intervenţia salvamontiştilor, după ce a fost implicat într-un accident cu ATV-ul pe un drum forestier din Munţii Baiului.

Lorena Mihăilă

„Intervenţie a salvatorilor montani din Buşteni, pentru acordarea primului ajutor medical şi transportul unui turist din Bucureşti, rănit în urma unui accident de ATV”, anunţă, joi seară, Salvamont Prahova.

Sursa citată a precizat că accidentul s-a produs pe un drum forestier din Munţii Baiului.

Pacientul a fost predat ambulanţei SMURD, care l-a transportat la spital.

Mai multe accidente s-au produs, în prima zi de Crăciun în zonele montane, fiind necesară intervenţia echipajelor Salvamont.

elicopter smurd
Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată
Crăciun de poveste la munte. Reacția unui turist din Olanda, reîntors de sărbători la Poiana Brașov

Sursa: News.ro

25-12-2025 19:21

Salvamont Brașov, apel către toți turiștii care urcă la altitudini mari. Esti risc de avalanșă în urma ninsorilor
Salvamont Brașov, apel către toți turiștii care urcă la altitudini mari. Esti risc de avalanșă în urma ninsorilor

Turiştii care în această perioadă se află la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să nu urce la altitudini mai mari de 1800 de metri, unde în urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă, existând risc de avalanşă.

Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată
Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată

Două persoane au decedat sâmbătă în Munţii Făgăraş, zona Vârfului Netedu, iar alta a fost salvată şi transportată cu elicopterul SMURD la Bâlea Lac, a anunţat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

Turiști răniți pe munte, salvați de echipele Salvamont Maramureș
Turiști răniți pe munte, salvați de echipele Salvamont Maramureș

Salvamontiştii maramureşeni au primit, sâmbătă, două apeluri prin care au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte, s-au rănit la picioare nu şi s-au mai putut deplasa.

Un ucrainean aflat în Munţii Maramureşului de şapte zile a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci
Un ucrainean aflat în Munţii Maramureşului de şapte zile a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci

Un cetăţean ucrainean aflat de mai multe zile în Munţii Maramureşului a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci, a informat, duminică seara, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Trei tineri ucraineni au fost salvați de la 1.700 m altitudine de către salvamontiștii din Maramureș. STS i-a localizat
Trei tineri ucraineni au fost salvați de la 1.700 m altitudine de către salvamontiștii din Maramureș. STS i-a localizat

Trei tineri ucraineni care au trecut graniţa în România au fost recuperaţi sâmbătă seara de Salvamont Maramureş, iar starea lor de sănătate este bună, a informat, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”

Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au avut camere libere în acest an de Crăciun, o situaţie greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau încă din octombrie, noiembrie sau chiar cu un an înainte.

Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

Prima zi de Crăciun a adus vreme rece, zăpadă și ger. La munte, vântul a suflat cu putere, iar pe șosele turiștii s-au trezit într-un scenariu pentru care nu erau pregătiți.

Sezonul de gripă a început mai devreme, cu peste 100.000 de infecții respiratorii. Avertismentul medicilor
Sezonul de gripă a început mai devreme, cu peste 100.000 de infecții respiratorii. Avertismentul medicilor

Sezonul de gripă a început mai devreme anul acesta, iar autoritățile au emis deja o alertă epidemiologică. Asta după ce timp de trei săptămâni numărul cazurilor a crescut alarmant și a fost înregistrat și primul deces.

