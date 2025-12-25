Un turist din Bucureşti a fost rănit după ce a făcut un accident cu ATV-ul, în Munţii Baiului. A ajuns la spital

Un turist din Bucureşti a avut nevoie, joi, de intervenţia salvamontiştilor, după ce a fost implicat într-un accident cu ATV-ul pe un drum forestier din Munţii Baiului.

„Intervenţie a salvatorilor montani din Buşteni, pentru acordarea primului ajutor medical şi transportul unui turist din Bucureşti, rănit în urma unui accident de ATV”, anunţă, joi seară, Salvamont Prahova.

Sursa citată a precizat că accidentul s-a produs pe un drum forestier din Munţii Baiului.

Pacientul a fost predat ambulanţei SMURD, care l-a transportat la spital.

Mai multe accidente s-au produs, în prima zi de Crăciun în zonele montane, fiind necesară intervenţia echipajelor Salvamont.

