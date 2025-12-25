Apariție neașteptată a lui Moș Crăciun. A coborât pe fațada unui hotel din Eforie. „Curajos moșul”

Moș Crăciun a fost toată noaptea în mișcare, iar pe litoral s-a întrecut pe el. A coborât pe fațada unui hotel însă nu s-a limitat la atât. Joi a făcut baie în marea învolburată.

În timp ce el își vedea de condiția fizică, turiștii s-au bucurat de cadouri apoi s-au așezat la masă. De această dată au vânat cârnații fripți și fasolea bătută, n-au mai cerut pește.

În Eforie, Moș Crăciun a coborât de la etajul 6 al acestui hotel. Vântul a avut peste 70 de km/h la rafală așa că turiștii au stat cu sufletul la gură până când l-au văzut că a ajuns în siguranță.

Și plimbările la malul mării au fost doar pentru temerari, ca să nu mai spunem că valurile i-au încurcat inclusiv pe cei care se dau cu zmeele. Chiar dacă apa are doar 6 grade Celsius, Moș Crăciun a adus cu el la plajă un brăduț împodobit și a intrat în mare relaxat.

În restaurante la căldură cei mai mulți au dat roată bufetului cu pomana porcului, șorici, jumări și fasole bătută.



După festin urmează petrecerea cu muzică live.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













