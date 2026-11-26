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Nu le folosiți pentru copii. Pot fi drumul spre boli autoimune! În copilărie, medicamentele pentru stimularea imunității nu sunt recomandate pentru a reduce frecvența virozelor.

Sistemul imunitar poate fi astfel stimulat într-o direcție greșită.

Până la doi ani, copilul suferă frecvent de viroze respiratorii. În ciuda neplăcerilor asociate, virozele obișnuite sunt utile pentru maturizarea sistemului imunitar al copilului. Ce fac virozele în primii ani de viață pentru sistemul imunitar?

Sincron, dr. Brândușa Petruțescu, medic primar alergologie-imunologie: „Dezvoltă în direcția corectă – nu mai există riscul să devieze aberant spre alergie. Sunt două direcții separate – una corectă, împotriva bacteriilor, virusurilor. Și alta greșită – împotriva acarienilor, prafului, polenurilor, epiteliilor de câine și pisică, mucegaiurilor.”

Tot în direcția corectă se dezvoltă sistemul imunitar dacă țineți în casă un animăluț. Și dacă duceți copilul cât mai des în natură, să se murdărească.

Pe piață există preparate pentru stimularea imunității, care au în compoziție părți din bacterii. Nu le folosiți pentru copii, ne spun alergologii.

Sincron, dr. Brândușa Petruțescu, medic primar alergologie-imunologie: „Mare grijă cu copilașii al căror sistem imunitar este în dezvoltare și îl stimulează prea mult sau într-o direcție greșită. Care pot fi bolile autoimune, mai grave decât bolile alergice. Nu, nu ne jucăm cu acest complex sistem imunitar. Sistemul imunitar este în dezvoltare accentuată până la 12 ani. Nu are nevoie de suprastimulare prin medicamente.”

La vârste tinere și foarte tinere, medicii întâlnesc frecvent boli autoimune care au manifestări la nivelul articulațiilor. Lupus eritematos, spondilită, poliartrită. Acestea sunt ținute sub control la reumatologie.

Dr. Ruxandra Teodorescu, medic primar reumatologie: „În bolile autoimune apare un sindrom inflamator în sânge, plus anticorpi specifici.”

Durerile articulare au nevoie de evaluare medicală, astfel încât medicul să facă diferența între leziunile degenerative și reacțiile aberante ale sistemului imunitar. Tratamentul este complet diferit.