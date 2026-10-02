„Prevenția nu începe cu o statistică, prevenția nu începe cu o interdicție, nu începe într-un raport. Prevenția începe atunci când un copil se simte ascultat, atunci când un adolescent simte că este înțeles, atunci când un părinte găsește sprijin în locul judecății”, a transmis Mirabela Grădinaru, potrivit News.ro

„La începutul acestui an, în cadrul dialogului inițiat de Asociația «Zi de Bine», Ministerul Sănătății și Organizația Mondială a Sănătății, împreună cu Administrația Prezidențială, au avut loc și primele discuții privind necesitatea unei abordări coordonate în prevenirea adicțiilor. Astăzi, aceste demersuri capătă o formă concretă prin lansarea primei campanii de prevenție a adicțiilor, realizată de Asociația «Zi de Bine», cu susținerea OMS din România și a Ministerului Sănătății, la inițiativa Administrației Prezidențiale prin proiectul «România în lumină»”, a declarat Mirabela Grădinaru, vineri, la lansarea campaniei „Prevenția începe în relație”.

Ea a amintit că este mamă a doi copii și, „ca orice părinte”, își dorește să fie sănătoși, în siguranță, să aibă încredere în ei și să își găsească locul în lume.

„Dar, la fel ca mulți părinți din această țară, am și foarte multe temeri. Și nu mă tem doar de pericolele vizibile. Mă tem ca ai mei copii să nu se simtă singuri, să nu se simtă neînțeleși, să nu creadă, într-un moment greu, că nu au pe cineva căruia să îi poată spune ce simt. Pentru că, de foarte multe ori, vulnerabilitatea începe exact acolo, în lipsa unei relații în care copilul se simte văzut, ascultat și înțeles”, a adăugat partenera președintelui.

Părinții au nevoie de sprijin și repere

Potrivit acesteia, nu este timp de pierdut „atunci când adolescenții sunt expuși zilnic unor provocări care apar cu o viteză pe care nicio altă generație nu a experimentat-o până acum”.

„Am înțeles foarte repede că nu este suficient să ne adresăm doar copiilor, că trebuie să ne adresăm și părinților. De ce? Pentru că și părinții au nevoie de sprijin, pentru că și părinții au nevoie de validare, pentru că și părinții au nevoie să fie ascultați, nu doar judecați. Oricine este părinte cunoaște întrebările care apar uneori chiar și în cele mai liniștite zile pe care le avem: oare procedez bine? Oare am greșit? Oare am făcut tot ce puteam face? Sunt un părinte bun? Nimeni nu poate răspunde la toate aceste întrebări. Dar specialiștii ne pot oferi repere, ne pot ajuta să înțelegem mai bine ce trăiesc copiii noștri și să ne regăsim încrederea atunci când ne simțim pierduți. Pentru că relația dintre părinte și copil nu vine cu instrucțiuni perfecte sau nu avem o rețetă pe care să o putem da de la unul la celălalt”, a punctat Mirabela Grădinaru.

Ea a adăugat că acesta este un proces continuu de învățare, dar, cu certitudine, copiii au nevoie de iubire necondiționată, de acceptare, de siguranță.

„Prevenția începe în relația dintre copil și părinte”

„Au nevoie să știe că există un adult care să îi asculte fără să-i judece. Au nevoie de o relație puternică de atașament, iar această relație poate deveni unul dintre cei mai importanți factori de protecție din viața lor. Cred că acesta este mesajul cel mai important cu care ar trebui să plecăm astăzi de aici: prevenția nu începe cu o statistică, prevenția nu începe cu o interdicție, nu începe într-un raport. Prevenția începe atunci când un copil se simte ascultat, atunci când un adolescent simte că este înțeles, atunci când un părinte găsește sprijin în locul judecății. Prevenția începe în relația dintre copil și părinte, în relația dintre elev și profesor, profesorul care observă, care ascultă și care este prezent atunci când apare o dificultate. Și în comunitățile care nu întorc privirea atunci când un copil are nevoie de ajutor, ci aleg să fie parte din soluție”, a subliniat Mirabela Grădinaru.

Ea a arătat că niciun copil nu crește singur, iar atunci când relațiile din familie, din școală, din comunitate sunt construite cu răbdare, empatie și prezență, ele devin „cel mai puternic factor de protecție”.

„Împreună putem construi aceste relații, pentru copii, pentru adolescenți, pentru familii, pentru comunități și pentru o societate mai sănătoasă, mai solidară și mai atentă la nevoile celor mai tineri dintre ei.”