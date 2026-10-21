„Sistemul de sănătate din România este cel mai subfinanţat din Uniunea Europeană, nu mai ai de unde să tai. Poţi să faci eficientizări în interiorul lui şi am făcut asta, la programe, la medicamente, dar nu poţi reduce cu miliardele dintr-un sistem care oricum este subfinanţat”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă, conform News.ro.

Alexandru Rogobete a arătat că „nu vorbeşte de grea moştenire, nu are nicio grea moştenire, dar este important ca cifrele să fie arătate aşa cum sunt”.

„Este important ca atunci când cineva face declaraţii politice şi fuge de responsabilitatea propriilor decizii, să se uite încă o dată la aceste cifre. UPU are nevoie de 391 de milioane de lei pentru spitalele locale şi spitalele Ministerului Sănătăţii, până la finalul anului. La acţiunile prioritare şi discutăm aici în special de zona de ATI, AVC, infarct miocardic acut, neonatologie şi arsuri grave, acolo sunt cele mai mari probleme, mai este nevoie de încă 156 de milioane de lei”, a spus ministrul Sănătăţii.

El a menţionat că „la toate tăierile şi reformele închipuite, făcute doar prin tăieri de către unii şi alţii, se mai adaugă două fenomene: creşterea preţului la combustibil şi la energie, care automat a dus la creşterea rapidă a costurilor pentru medicamente şi materiale sanitare, iar aceste două elemente atât de importante au redus mai rapid bugetul, în special la Ambulanţă şi la UPU.

Rogobete a mai spus că la servicii esenţiale, în total vorbim de undeva la 800 de milioane de lei pentru zonele critice din sistemul de sănătate.

Alexandru Rogobete a anunţat că a cerut un audit în detaliu la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe fiecare program în parte, pe farmacii, pe medicamente, pe compensate şi aşa mai departe.

„Bugetul aprobat a fost de 82 de miliarde, necesarul este de 94 de miliarde, practic au nevoie de o suplimentare de 11 miliarde. (..) Din aceste 11 miliarde, o parte mare, o componentă mare este dată de concediile medicale neplătite, care nu au fost plătite în ultima perioadă şi suma necesară doar pentru zona medicală, vorbind aici de medicamente, de programe, de servicii medicale, este mai mică, undeva la 3,54 miliarde. Deci jumătate, să zic aproximativ, din suma asta, este reprezentată de concedii medicale şi alte datorii”, a explicat el.

Alexandru Rogobete a mai declarat că se arată o nevoie rapidă de rectificare bugetală, el precizând că cele mai mari restanţe sunt la spitalele generale, 123 de milioane, ambulatorul de specialitate, medicină de familie.

„Deci, practic, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a făcut toate plăţile către spitale şi asta ce înseamnă? Înseamnă că intrăm într-un cerc vicios, pentru că spitalele, dacă nu primesc bani de la CNAS, mai departe nu-şi pot plăti facturile către furnizori şi de aici se intră în acest cerc vicios pe care încerc să-l corectez cu prima ocazie, în sensul că primii bani care vor fi dați la rectificare pentru CNAS vor fi pentru achitarea tuturor datoriilor şi restanţelor către spitale pentru a nu colapsa şi mai mult unităţile sanitare”, a menţionat Rogobete.

Ministrul a spus că ”Cifrele nu arată bine, dar face un apel la calm”.

„Oamenii nu trebuie să intre în panică, spitalele nu trebuie să intre în panică pentru că în scurt timp, sper că până săptămâna viitoare, vom reuşi să alocăm sumele de bani ca să reducem această presiune importantă de pe unităţile sanitare”, a transmis ministrul.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, „reforma sănătăţii nu înseamnă tăieri, ci înseamnă modernizare, înseamnă eficientizarea sistemului, înseamnă respectul pentru resursa umană şi asigurarea unor servicii complete pentru pacienţi”.

El a mai declarat că programele naţionale, inclusiv pentru HIV-SIDA şi toate cele afectate, vor fi şi sunt calculate pentru rectificarea bugetară.

„În momentul de faţă nu există discontinuităţi şi odată cu suplimentarea bugetului lucrurile se vor stabiliza şi vom continua cu toate aceste programe”.