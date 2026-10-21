Ulterior, senatorul Dumitru Manea, membru al S.O.S. România, și-a anunțat afilierea, refăcând astfel numărul minim de șapte membri necesar pentru existența grupului în Senat. Senatorul Clement Sava a solicitat refacerea grupului, iar președintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că situația urma să fie analizată în ședința Biroului permanent, după finalizarea plenului.

În paralel, senatorul Ninel Peia a anunțat înființarea partidului PACE - Întâi România, o nouă formațiune politică parlamentară, pe care o definește drept națională, creștină și conservatoare.

După finalizarea procedurilor judiciare de înregistrare, partidul își face oficial intrarea pe scena politică românească, în calitate de formațiune cu reprezentare parlamentară, având ca obiectiv construirea unei alternative politice în cadrul curentului suveranist, potrivit unui comunicat emis de PACE - Întâi România.

Conducerea centrală a Partidului PACE - Întâi România este formată din senatorul Ninel Peia, în funcția de președinte, senatorul Clement Sava, prim-vicepreședinte, și deputatul Mădălin Făget, secretar general.

Noua formațiune își definește identitatea prin suveranitatea națională, valorile creștine și principiile conservatoare, afirmând că respectă familia, tradiția, proprietatea, libertatea și instituțiile fundamentale ale statului român.

Partidul își propune să transforme principiile suveraniste în politici publice concrete, cu accent pe relansarea economiei naționale, protejarea capitalului românesc, valorificarea resurselor energetice și minerale, consolidarea instituțiilor statului, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și promovarea competenței în administrația publică.

În plan politic, PACE - Întâi România își afirmă identitatea distinctă în cadrul curentului suveranist, susținând că apărarea interesului național presupune nu doar declarații politice, ci și soluții legislative, programe economice și capacitate administrativă.

„PACE - Întâi România este expresia convingerii noastre că suveranismul trebuie să depășească etapa sloganurilor și să devină o doctrină de guvernare, susținută de politici publice serioase, oameni competenți și responsabilitate față de cetățeni. Suntem un partid național prin obiectivele noastre, creștin prin valorile pe care le afirmăm și conservator prin respectul față de familie, tradiție, libertate și instituțiile fundamentale ale statului român”, se arată în comunicatul formațiunii.

În perioada următoare, partidul va continua organizarea structurilor teritoriale, constituirea conducerilor județene și locale și prezentarea publică a programului său politic.

PACE - Întâi România își asumă astfel construirea unui proiect politic național în care, potrivit reprezentanților săi, patriotismul să fie însoțit de competență, suveranitatea de responsabilitate, iar valorile conservatoare de politici publice aplicabile.

În ceea ce privește situația grupului parlamentar din Senat, cererea de refacere urma să fie analizată de Biroul permanent, după ce senatorul Dumitru Manea și-a anunțat afilierea, iar Clement Sava a solicitat reconstituirea grupului, în urma plecării Nadiei Cerva.

Schimbare și la conducerea grupului PSD din Senat

Tot miercuri, în plenul Senatului a fost anunțată și schimbarea liderului grupului parlamentar PSD. Senatorul Marius Dunca preia această funcție în locul lui Daniel Zamfir.

„Începând de azi, noul lider la PSD din Senat este domnul senator Marius Dunca”, a anunțat senatorul social-democrat Claudiu Catană.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că se ia act de modificarea intervenită în conducerea grupului PSD.

Marius Dunca îl înlocuiește pe Daniel Zamfir, care a devenit ministru al Economiei în Guvernul Niculescu.