Minsitrul Sănătății a anunțat noi reguli pentru șefii de secții din spitale. Ce fel de evaluări îi așteaptă

Stiri actuale
23-08-2025 | 09:13
Alexandru Rogobete
Facebook

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete anunţă noi criterii şi reglementări pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie din spitale, dar şi pentru evaluarea acestora.

autor
Stirileprotv

”Calitatea universitarǎ nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni şef de secţie”, afirmă ministrul Sănătăţii, subliniind că vor fi eliminate ”concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege”, şi că vor fi introduse criterii minime, criterii de performanţă şi evaluare continuă.

”Şefii de secţie, criterii clare şi evaluare periodică. Un spital este sănătos atunci când secţiile lui funcţionează corect. Dincolo de clădiri moderne şi echipamente de ultimă generaţie, esenţa calităţii medicale stă în organizarea fiecărei secţii, în modul în care echipa este coordonată şi în respectul arătat pacienţilor. Prin această modificare legislativă, şefii de secţie, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanţă clari, monitorizaţi anual. În plus, funcţia nu va mai fi ocupată doar prin formalităţi: fiecare candidat va susţine un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secţiei şi a echipei medicale, cu indicatori concreţi şi obiective măsurabile”, precizează ministrul, potrivit News.ro.

În opinia sa, calitatea universitarǎ nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni şef de secţie.

”Este o normalitate pe care trebuie să o readucem în spitale. Ştim bine că nu întotdeauna cel mai mare în grad universitar este şi cel mai bun lider. Recunoaştem acest adevăr şi schimbăm împreună modalitatea de ocupare a funcţiilor de conducere. Eliminăm concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege, şi introducem criterii minime, criterii de performanţă şi evaluare continuǎ. Ştiu că rezistenţa este mare, dar împreună putem să ne facem bine. Este evident, cu toată bunăvoinţa pe care o am, că lucrurile nu mai pot continua aşa şi că trebuie să punem capăt unui obicei care a funcţionat doar în avantajul unora”, declară Alexandru Rogobete.

Citește și
spital
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente

”Conducerea unei secţii nu este un titlu onorific, ci o responsabilitate continuă şi încǎ una mare”, subliniază ministrul, adăugând că organizarea echipei, grija faţă de pacienţi şi calitatea actului medical vor fi criterii reale de evaluare.

”Mesajul meu este ferm: şefii de secţie nu mai pot rămâne în funcţii din inerţie. Ei trebuie să fie lideri activi, profesionişti şi responsabili. Această măsură înseamnă spitale mai organizate, secţii mai eficiente şi, în final, pacienţi mai bine trataţi”, conchide ministrul Sănătăţii.

La 10 ani de la Colectiv, România are doar 18 paturi pentru mari arși. Cele trei centre promise sunt încă în construcție

Sursa: News.ro

Etichete: ministrul sanatatii, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 23-08-2025 09:13

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România
Stiri actuale
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că la finalul acestui an se vor încheia lucrările la primul Centru de Mari Arşi care se află în construcţie la Timişoara.

Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
Stiri Sanatate
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi, că retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanţa preşedinţială pentru tratamente medicale.

Reformă în sistemul sanitar. Ce schimbări aduc măsurile puse de Ministerul Sănătății în dezbatere publică
Stiri Sanatate
Reformă în sistemul sanitar. Ce schimbări aduc măsurile puse de Ministerul Sănătății în dezbatere publică

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri seară punerea în dezbatere publică a documentului care aduce reforma în sistemul sanitar, modificând condiţiile pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, dar şi a celei de manager.

Recomandări
Imaginile dezastrului provocat de ciclonul mediteranean care a măturat România. Bilanțul morților după furtunile violente
Stiri actuale
Imaginile dezastrului provocat de ciclonul mediteranean care a măturat România. Bilanțul morților după furtunile violente

România a fost măturată, sâmbătă seară, de furtuni violente, care au făcut și victime. Două persoane au sfârșit tragic după acest episod de vreme severă.

Trump pregătește o mișcare împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu Putin: „Va fi o decizie foarte importantă”
Stiri externe
Trump pregătește o mișcare împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu Putin: „Va fi o decizie foarte importantă”

Donald Trump avertizează Rusia cu sancțiuni dacă nu apar progrese în direcția unei soluții pașnice în Ucraina, în timp ce Kremlinul anunță că nu există planuri pentru o întâlnire Putin–Zelenski.

Bolojan, prima vizită oficială în Rep. Moldova ca prim-ministru. Cu cine se va întâlni în afară de Maia Sandu
Stiri Politice
Bolojan, prima vizită oficială în Rep. Moldova ca prim-ministru. Cu cine se va întâlni în afară de Maia Sandu

Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României. Agenda oficială include întâlniri cu omologii moldoveni și participarea la evenimente culturale locale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 August 2025

44:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12