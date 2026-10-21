Organizația solicită aplicarea măsurii fără amânare, relatează Agerpres.

"Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027, fără amânare. Potrivit estimărilor Concordia, aproximativ 1,75-2 miliarde de lei vor rămâne în companii, pentru investiţii şi activitate economică. Efectele în lanţ vor fi resimţite de toată economia, inclusiv de companiile medii şi mici", se arată într-un comunicat al organizaţiei patronale, transmis miercuri AGERPRES.

Potrivit sursei citate, peste 20 dintre măsurile propuse de Concordia se regăsesc în programul de guvernare pentru perioada 2026-2028.

În domeniul fiscal, printre măsurile incluse se numără introducerea unui termen de minimum şase luni între anunţarea şi aplicarea modificărilor fiscale care afectează companiile.

Programul prevede, de asemenea, reforma Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), digitalizarea administraţiei publice, reducerea sarcinilor administrative cu cel puţin 25% şi scurtarea termenelor de autorizare cu 30%.

În domeniul energiei, documentul include 117 proiecte de investiţii în reţelele de energie pentru perioada 2026-2035, precum şi introducerea tarifului binom.

Printre măsurile incluse în program se numără şi recapitalizarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare cu un miliard de euro, precum şi măsuri pentru industria auto şi industria mobilei.

În acelaşi timp, Concordia solicită continuarea simplificării relaţiei dintre companii şi administraţia publică, precum şi asigurarea predictibilităţii fiscale şi legislative.

În ceea ce priveşte piaţa muncii, organizaţia patronală consideră necesare măsuri suplimentare pentru creşterea flexibilităţii muncii.

În sectorul transporturilor rutiere, Concordia propune extinderea posibilităţii de plată a TollRO prin distribuitorii autorizaţi de roviniete şi eliminarea tarifelor disproporţionate.

Pentru sectorul IT, confederaţia solicită sprijinirea investiţiilor în inovare şi dezvoltarea competenţelor în domeniul inteligenţei artificiale.

Totodată, Concordia solicită implicarea mediului de afaceri în elaborarea Strategiei Naţionale de Competitivitate şi încheierea unui acord politic larg, pe termen lung, privind priorităţile economice ale României.