BNR a stabilit miercuri un curs de 5,3297 pentru un euro, după ce marți valoarea acestuia era de 5,3285.

Un dolar a fost cotat la 4,7489, cu -0,0027 față de ziua precedentă.

Marți, leul s-a depreciat în raport cu euro, la 5,3285 lei, în urcare cu 0,13 bani (+0,02%) faţă de cotaţia de luni, de 5,3272 lei. Cursul a fost stabilit de BNR însă înainte ca guvernul să fie votat, la ora 13, potrivit procedurilor.

Membrii Guvernului condus de Luca Niculescu au depus marţi seară jurământul în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Cotroceni, în faţa preşedintelui Nicuşor Dan.

Parlamentul a acordat marţi votul de încredere noului Executiv, cu 280 de voturi „pentru” şi 58 „împotrivă".

Membrii noului Guvern sunt:

- prim-ministru - Luca Niculescu (independent)

- viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Interne - Marian Neacşu (PSD)

- ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Ştefan Ovidiu Popa (PSD)

- ministrul Finanţelor - Alexandru Nazare (independent)

- ministrul Afacerilor Externe - Sebastian-Dănuţ Neculăescu (independent)

- ministrul Justiţiei - Radu Marinescu (PSD)

- ministrul Apărării Naţionale - Ştefan Radu Oprea (PSD)

- ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului - Daniel Cătălin Zamfir (PSD)

- ministrul delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială - Costinel Bogdan Dumitru (independent)

- ministrul Energiei - Dumitru Chisăliţă (independent)

- ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Ionuţ Barbu (PSD)

- ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Natalia Elena Intotero (PSD)

- ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Marcel Alexandru Stoica (PSD)

- ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Alexandru Mihai Ghigiu (PSD)

- ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale - Petre Florin Manole (PSD)

- ministrul Sănătăţii - Alexandru Florin Rogobete (PSD)

- ministrul Educaţiei şi Cercetării - Valentin Sorin Costreie (independent)

- ministrul delegat pentru Învăţământ Preuniversitar - Sorin Gabriel Ionescu (PSD)

-ministrul Culturii - Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent)

Depreciere cu conotație politică

La începutul lui octombrie, la momentul când premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a primit votul de încredere în Parlament, cursul valutar a avut un salt semnificativ. Moneda europeană a urcat într-un interval scurt de la aproximativ 5,27-5,28 lei până la 5,34 lei, punând presiune pe moneda națională.

Euro a atins atunci un nou maxim istoric în raport cu leul. Banca Națională a României a anunțat pe 2 octombrie un curs oficial de 5,3447 lei/euro, peste precedentul record de 5,2788 lei/euro, înregistrat pe 23 septembrie. Maximul absolut a fost însă pe pe 6 octombrie, la cursul de de 1 euro - 5,3527 lei.

Economiștii au făcut o legătură cu eșecul din Parlament: „Evident a fost nevotarea guvernului ieri, deci asta este un prim motiv. Piețele, dobânzile cresc peste tot foarte mult și noi suntem văzuți ca una din cele mai bolnave țări. Noi am mai avut situația asta de câteva ori, ultima dată când” a spus Andrei Caramitru.