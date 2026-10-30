Întrebat într-o conferință de presă, vineri, la Palatul Victoria, ce se va întâmpla cu restanțele datorate magistraților, „o sumă ce depășește 5 miliarde de lei”, Nazare a recunoscut că este o sumă „foarte mare”.

El a declarat că statul român va încerca, prin premierul Luca Niculescu, să găsească o soluție, „în așa fel încât să nu avem perturbări”.

„Într-adevăr, e o obligație, e o chestiune foarte importantă, e o sumă foarte mare pe care sper ca prin dialog, în cel mai scurt timp, la cel mai înalt nivel, la nivelul primului-ministru, să reușim - și cu suportul nostru tehnic - să reușim să găsim prin dialog, repet, soluția unei eșalonări într-un mod în care sumele datorate să poată fi plătite, în așa fel încât să nu avem perturbări”, a declarat Nazare.

Recent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins, în unanimitate, cererile formulate de cinci judecători şi foşti judecători români. Aceştia se plângeau de neexecutarea integrală a unor hotărâri judecătoreşti prin care statul fusese obligat să le plătească despăgubiri pentru diferenţele de remuneraţie, considerate discriminatorii în raport cu alte categorii de magistraţi sau funcţionari.

În cauza „Puşcaşu şi alţii împotriva României”, Curtea a considerat că, în pofida duratei semnificative a întârzierilor, neexecutarea integrală a hotărârilor nu a adus atingere esenţei dreptului reclamanţilor de a obţine executarea acestora şi nu le-a impus o sarcină individuală excesivă.

CSM a comparat salariile magistraților cu cele din UE

CSM a publicat, recent, în contextul dezbaterilor publice generate de decizia recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului, date privind indemnizațiile judecătorilor din România și câteva repere de comparație europeană.

Suma brută încasată de un judecător stagiar reprezintă 1,26 câștiguri salariale medii brute naționale.

Potrivit unui comunicat al CSM cu grilele salariale aferente lunii octombrie, cu includerea sporurilor, indemnizațiile nete lunare ale judecătorilor variază în funcție de gradul profesional, vechime și gradație.