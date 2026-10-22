Oficial. CEDO a decis că salariile restante câștigate de magistrați în instanță pot fi plătite eșalonat de statul român

Astfel, Curtea Europeană consideră că întârzierile și eșalonările plăților nu încalcă dreptul la un proces echitabil și dreptul la respectarea bunurilor.

Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că această decizie nu înseamnă că statul român nu mai datorează banii respectivi.

Curtea a recunoscut că hotărârile judecătorești nu au fost executate integral, dar apreciază că măsurile statului puteau fi justificate de împrejurările economice și bugetare excepționale.

Într-un comunicat de presă al Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) din 22 octombrie 2026, referitor la cauza „Puşcaşu și alții” împotriva României, se arată faptul că judecătorii Curții au decis, în unanimitate, să declare inadmisibile cele cinci cereri depuse de judecători sau foști judecători români, considerând că sunt vădit nefondate. Decizia, pronunțată la 13 octombrie 2026, este definitivă.

CEDO a analizat cinci cereri introduse de magistrați sau foști magistrați din România (Voicu-Ionel Pușcașu, Florina-Mihaela Pușcașu, Maria-Ștefania Pavel, Mirela Hancăș și Florica-Tanța Piroș) care au reclamat neexecutarea integrală și întârzierea plății unor sume de bani acordate prin hotărâri judecătorești definitive (vizând diferențe salariale, sporuri și reevaluări pe fondul unor discriminări salariale constatate anterior).

CEDO a stabilit că neexecutarea imediată și eșalonarea/amânarea repetată a plăților (prin ordonanțe de urgență succesive, inclusiv OUG nr. 52/2025) au fost determinate de circumstanțe excepționale și de o criză bugetară acută și prelungită (marcată de un deficit public structural ridicat, procedura de deficit excesiv deschisă de UE, pandemia de COVID-19 și presiunile economice generale).

Documentul poate fi consultat mai jos în limba engleză: