„Mesajul simplu” al ministrului Apărării după incursiunile dronelor rusești, la întrunirea de la Varșovia

Dacă vrem o Europă sigură, Flancul Estic trebuie să fie puternic, a fost mesajul transmis de ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, în cadrul Forumului de Securitate de la Varşovia.

În cadrul panelului "Peace through strength: What is Europe's Hard Power?", miniştrii Apărării din România, Polonia şi Norvegia au discutat alături de secretarul general adjunct al NATO şi de parteneri din industrie despre cum să se răspundă mai eficient la provocările Rusiei şi despre facilitarea investiţiilor în industria de apărare, "care nu doar aduc mai multă securitate, dar şi locuri de muncă şi contribuie la dezvoltarea economică".

"În faţa incursiunilor ruseşti tot mai dese cu drone şi avioane în spaţiul aerian al Europei, mesajul meu a fost simplu: Flancul Estic trebuie consolidat, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. NATO şi Uniunea Europeană trebuie să lucreze împreună, cu iniţiative complementare, pentru a garanta securitatea întregului spaţiu euroatlantic", a precizat Moşteanu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Apărării a avut o discuţie bilaterală cu omologul polonez.

"Împărtăşim aceleaşi provocări de securitate, iar cooperarea noastră devine şi mai puternică atunci când o dublăm de proiecte concrete pentru mobilitate militară şi pentru dezvoltarea industriei de apărare", a mai scris Moşteanu, pe pagina de socializare.

Tot luni, Ionuţ Moşteanu s-a întâlnit cu Marc Perestrello, preşedintele Adunării Parlamentare a NATO.

"Am discutat despre cum putem întări legătura dintre guverne şi parlamente în cadrul Alianţei şi despre cum putem lucra împreună pentru ca România şi întreaga regiune să fie mai în siguranţă. Am subliniat din nou sprijinul nostru ferm pentru Ucraina şi Republica Moldova. Alegerile de duminică de la Chişinău au arătat că moldovenii îşi doresc viitor european, iar noi avem datoria să-i sprijinim pe acest drum. Lucrăm constant, în fiecare zi, pentru ca România să fie mai sigură şi mai puternică", a transmis ministrul român al Apărării.

