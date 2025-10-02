Ministrul Apărării: Corveta turcească va fi operațională din prima zi. Are armament NATO, va avea și rachete americane

02-10-2025 | 15:52
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că o corvetă achiziționată din excedentul armatei turce va fi operațională din prima zi. Este funcțională, nouă și dotată cu armament standard NATO, peste care va fi integrat un sistem de rachete americane.

Mihai Niculescu

Anunțul lui Moșteanu vine după ce Parlamentul a aprobat recent achiziția acestei corvete ușoare, în valoare de 223 de milioane de euro fără TVA, la care se vor adăuga costuri pentru echipamente suplimentare și rachete.

Contractul, finalizat în noiembrie

„Corveta va fi operațională din prima zi. Este gata, e funcțională, e nouă. Trebuie să semnăm contractul. Am primit aprobarea Parlamentului, de curând. Acum se derulează fazele de negociere, pe contract, pe toate detaliile care vor fi stabilite cu guvernul turc. Este o achiziție guvern la guvern", a spus ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după ședința de Guvern, conform news.ro.

Moșteanu a precizat că undeva în luna noiembrie va fi finalizat acest contract, apoi urmează să plătim avansul și restul de sumă, iar corveta va intra în serviciul Armatei Române.

Armament standard NATO și rachete americane

Ministrul a oferit detalii despre sistemele de armament cu care va fi dotată corveta cumpărată de România.

corveta
Decizie CSAT: România își cumpără o navă nouă de război. ”Va avea un impact semnificativ asupra flotei existente”

„Deci ea este gata, are armament pe ea, armament standard NATO. N-aș putea să enumăr tot armamentul pe care-l are corveta, dar peste acest armament standard va veni și un sistem de rachete, Sistemul Naval Strike Missiles, sistem de rachete americane care vor echipa toate forțele navale române și vor fi și pe această corvetă. Integrarea se va face aici în România. Noi o vom putea folosi din prima zi, în momentul în care este totul clar și vin și echipamentele americane, le vom pune pe corvetă", a menționat Moșteanu.

Necesitatea dotării Forțelor Navale

Ministrul Apărării a subliniat că această achiziție este una necesară pentru Armata Română, în special având în vedere starea actuală a Forțelor Navale.

„Aș fi fost bine să fie deja în producție alte corvete de care s-a vorbit multă vreme, însă e nevoie de această corvetă mai ales ținând cont de dotarea Forțelor navale și faptul că au fost și ele văduvite multă vreme cu partea de echipare și de înzestrare, e nevoie mai ales în perspectiva în care va trebui să sporim misiunile de patrulare pe Marea Neagră. Marea Neagră va rămâne o mare cu multe provocări și după încheierea procesului de pace", a subliniat ministrul Apărării.

În luna septembrie, Ionuț Moșteanu a anunțat, după participarea în comisiile de apărare, că parlamentarii au dat aviz pozitiv privind achiziționarea unei corvete ușoare, din excedentul armatei turce, cu echipament modern, interoperabil NATO.

Prețul de achiziție este de 223 de milioane de euro fără TVA, iar peste acest preț va veni prețul unor echipamente, rachete și a unor echipamente suplimentare.

Sursa: News.ro

