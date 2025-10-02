Ministrul Apărării: Decizia noastră şi a aliaţilor este să nu intervenim în spaţiul aerian ucrainean

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că decizia României, dar şi a aliaţilor din cadrul NATO este de a nu interveni în spaţiul aerian al Ucrainei.

Ionuţ Moşteanu a fost întrebat, joi, la finalul şedinţei de Guvern, despre scenariul în care dronele să fie lovite de ţara noastră în spaţiul aerian din Ucraina.

”Nu. În momentul ăsta nu, şi poziţia României este foarte clară, a fost subliniată şi de preşedintele Nicuşor Dan, este şi poziţia NATO, aliaţii au decis că Alianţa nu se implică dincolo de graniţele Alianţei şi nu se implică în spaţiul aerian al Ucrainei. Există o linie foarte fină între a ajuta o ţară în război, conform reglementărilor internaţionale, să-şi apere teritoriul şi cetăţenii - şi asta se întâmplă cu Ucraina, cum este ajutată de comunitatea internaţională - şi graniţa fină în care cineva devine parte beligerantă într-un război. Şi în momentul ăsta decizia şi a noastră şi a aliaţilor este să nu intervenim în spaţiul aerian ucrainean”, a afirmat ministrul Apărării.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluţii comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, afirmând că, dacă Ucraina are plasate sisteme de apărare anti-aeriană, acestea ar trebui să doboare tot ce zboară ”spre noi şi spre Polonia”. ”Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România”, adăuga el, în 20 septembrie.

