Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”

02-10-2025 | 15:19
Guvernul României a aprobat joi proiectul de lege conform căruia românii până în 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un stagiu militar de 4 luni. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Armata Română mai are nevoie de 50.000 de soldați.

 

Aura Trif

Ministrul a mai spus că în următorii ani 350.000 de soldaţi trec din rezervă în retragere şi este nevoie să întinerim rezerva Armatei.

„Proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare pleacă de la o necesitate reală și anume rezerva operațională este îmbătrânită, nu se mai face armata obligatorie în România de la 1 ianuarie 2007 și în fiecare an pierdem din această rezervă. Vă dau numai câteva cifre, în acest an vor trece în retragere peste 120.000 de gradați soldați, la anul încă 118.000, în 2027 încă 111.000, deci vorbim de aproximativ 350.000 de soldați și gradați care trec din rezervă în retragere, depășesc vârsta de 55 de ani din lege, și e nevoie să întinerim această rezervă a Armatei Române”, a declarat joi Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Astfel, tinerii între 18 şi 35 de ani vor face un stagiu militar voluntar, şi se vor familiariza cu Armata, se vor pregăti cu armamentul Armatei Române şi vor rămâne în rezerva operaţională a Armatei, aceştia urmând să primească după stagiul de 4 luni de zile 3 salarii medii. 

„Proiectul legii Apărării Naționale e, la fel, o necesitate a Armatei Române, a sistemului național de apărare, pentru că legea apărării naționale e o lege din '94, legea 45 din '94, de atunci s-au schimbat foarte multe cu România, s-au schimbat niște lucruri în bine, de atunci am devenit membri NATO, am devenit membri UE, subsecvent, apoi s-au modificat diverse proiecte și diverse legi, însă era nevoie de o lege nouă care să cuprinde toate aceste modificări într-un concept unitar”, a mai adăugat Ionuț Moșteanu.

Ionuţ Moşteanu a arătat că în acest an vor trece în retragere peste 120.000 de gradaţi soldaţi, la anul încă 118.000, în 2027 încă 111.000.

Care este nivelul optim de soldați agreat în Armata Română

”Am mai spus-o, în planurile agreate cu aliații există o țintă de 120.000 de militari profesioniști, care ar fi o țintă absolut suficientă pentru a acoperi nevoile armatei și așa cum au fost ele definite în strategiile de apărare agreate cu aliații. Mai avem până acolo. (…) În momentul ăsta suntem peste 80.000, dacă mă uit şi la personalul civil și la personalul militar, totul ține de dorința oamenilor de a intra în armată, de cât de atractiv facem noi acest lucru pentru cetățenii României, cât de atractivă facem funcția militară pentru cetățenii României și de disponibilitățile bugetare. Vor crește, așa cum am agreat cu aliații în cadrul summitului de la Haga, până la 3,5% cheltuieli de apărare stricte și 1,5% cheltuieli conexe apărării până în 2035”, a mai declarat șeful MApN.

Cât câștigă un tânăr după finalizarea stagiului militar voluntar

Pe timpul derulării programului, soldaţii/gradaţii voluntari în termen vor beneficia gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, asistenţă medicală şi medicamente, precum şi de indemnizaţie lunară, similare militarilor în termen. De asemenea, se supun prevederilor legilor şi regulamentelor militare.

Noul program se adresează femeilor și bărbaților cu vârste între 18 și 35 de ani și presupune o pregătire militară de patru luni într-o unitate a armatei. În acest timp, recruții beneficiază de cazare, masă și echipamente, dar și de o soldă lunară între 4.000 și 5.000 de lei.

La final, statul le oferă un bonus de 27.000 de lei, echivalentul a trei salarii medii brute. Astfel, un tânăr care finalizează stagiul voluntar pleacă acasă cu echivalentul a aproximativ 6.000 de euro.

Sursa: StirilePROTV

02-10-2025 15:19

