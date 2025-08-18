Mihai Fifor (PSD) îl acuză pe Bolojan că transmite panică în loc de încredere şi calm şi că nu spune nimic despre evazionişti

Deputatul PSD Mihai Fiforîl acuză pe premierul Ilie Bolojan, într-un mesaj pe Facebook, că transmite panică în loc de încredere şi calm şi că nu spune nimic despre evazionişti, despre ”hoţii şi ticăloşii conectaţi politic la buget”.

Reacția fostului ministru PSD vine după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri economice.

”Recesiune, incapacitate de plată, junk… cu câtă uşurinţă foloseşte aceste cuvinte premierul Bolojan, tocmai cel care ar trebui să transmită românilor şi investitorilor încredere, siguranţă, calm. Nu panică. Nu presiune. Nu stres zilnic. Nu cosmarul disponibilizărilor, al pierderii locurilor de muncă, al blocării investiţiilor şi al sufocării mediului de afaceri. Reforma nu înseamnă distrugere. Reforma nu înseamnă să te joci cu vieţile şi destinele românilor. Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiaţi. Ca un fel de Robin Hood original, neaoş românesc”, afirmă deputatul social-democrat.

El susţine că românii sunt speriaţi, mediul de afaceri e panicat, economia se blochează.

”Şi, în tot acest timp, nimic despre cea mai grea bătălie pe care premierul ar trebui să o ducă: cea cu evazionistii din această ţară. Cu hoţii şi ticăloşii conectaţi politic la buget. Cu cei care fac averi pe spinarea investiţiilor în educaţie sau sănătate. Chiar nimeni nu ne spune nimic despre tunul microbuzelor şcolare, de pildă? Da, domnule premier! Vă vrem în linia întâi a luptei cu evaziunea, cu cei care nu îşi achită obligaţiile la stat, cu cei cu beneficii nesimţite, mufati politic de ani de zile. Îi ştiţi şi îi ştim. Mergeţi peste ei. Arătaţi-i oamenilor. Redaţi-le încrederea că guvernul poate duce lupta cea mare. Pentru români. Nu cu românii corecţi şi cinstiţi”, scrie Fifor pe Facebook.

El îl îndeamnă pe premier să redea speranţa dascălilor, angajaţilor din administraţie, mediului de afaceri, pensionarilor şi să arate că a înţeles că ”barda e pentru ticăloşi, nu pentru cei corecţi”, care sunt cei mai loviţi de cruciada sa cu deficitul.

”Şi, dacă îmi permiteţi o sugestie, încercaţi să nu mai folosiţi atât de lejer termeni care induc haos şi panică. Sunteţi un vector pentru tot ce mişcă în ţara asta. Nu supralicitati. Nu aşa se fac lucrurile: cu panică şi ameninţare continuă. Oamenii sunt deja destul de obosiţi şi dezbinaţi după anul care a trecut. Încruntaţi sprânceana acolo unde trebuie. Sau, dacă lucrurile sunt chiar atât de grave, veniţi în faţa Parlamentului şi explicaţi de ce, cu un buget votat pe 2025 şi îmbrăţişat de toate forţele politice, suntem azi aici. Pentru că a spune, în luna august, că putem intra în incapacitate de plată e grav. Foarte grav. Ce s-a schimbat în bugetul aprobat pe 2025 în opt luni? Buget construit de oameni care azi sunt tot acolo, lângă dumneavoastră. Cine şi când a minţit?”, întreabă deputatul PSD.

El consideră că este esenţial pentru ”credibilitatea şi sustenabilitatea cruciadei reducerii deficitului” ca premierul să lămurească aceste lucruri.

”Sau să nu mai folosiţi atât de lejer termeni care, deocamdată, fac un singur lucru: PANICHEAZĂ”, conchide Mihai Fifor.

