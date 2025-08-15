Un lider PSD îl atacă pe președintele României, susținând că Nicușor Dan a făcut ”un gest urât față de Armata României”

Fostul ministru al Apărării, deputatul PSD Mihai Fifor, s-a arătat nemulțumit, vineri, de faptul că președintele Nicușor Dan a lipsit de la ceremoniile organizate de Ziua Marinei.

Fifor susține că ceea ce a făcut șeful statului, care este și comandantul suprem al Forțelor Armate, a fost ”un gest urât față de Armata României și față de toți cei care servesc sub drapel”.

Fostul ministru afirmă că prezența președintelui lângă acești miilitari ”nu este un moft și nici un gest protocolar - este o datorie morală și o obligație de onoare”.

Mesajul complet al deputatului PSD Mihai Fifor:

”Nu îmi amintesc ca un șef de stat și comandant suprem al Forțelor Armate să fi lipsit de la ceremoniile dedicate Zilei Marinei Române. Nu știu unde este și ce face președintele abia ales al României, dar știu sigur unde ar fi trebuit să fie: în mijlocul marinarilor, alături de militarii săi.

Într-un moment în care la Marea Neagră se desfășoară un conflict deschis, iar România este pilon de descurajare și apărare al flancului estic al NATO, absența comandantului suprem nu este doar o greșeală de agendă, ci un gest urât, care se vede și se simte. Un gest urât față de Armata României și față de toți cei care servesc sub drapel, în zi de mare sărbătoare a militarilor români.

O armată alcătuită din bărbați și femei care și-au pus viața în pericol în misiuni internaționale și din militari români care și-au dat viața în teatrele de operații. Oameni care, alături de aliați, asigură zi de zi securitatea României și apărarea Flancului estic al NATO.

Militarii români sunt cei pe care ar trebui să îi onorăm în fiecare zi a vieții noastre, nu doar la ocazii oficiale. Ei apără țara, ne reprezintă cu demnitate și plătesc, uneori, prețul suprem.

Prezența președintelui lângă ei, în astfel de momente, nu este un moft și nici un gest protocolar – este o datorie morală și o obligație de onoare. Onoare și Patrie!”

Ziua Marinei a fost sărbătorită cu onoruri militare pe faleza Cazinoului din Constanța. Peste 10.000 de turiști au urmărit cu încântare spectacolul navelor militare, al elicopterelor și avioanelor de vânătoare.

Pe faleza cazinoului s-au aflat premierul Ilie Bolojan, ministrul apărării Ionut Moșteanu și consilierul prezidențial Cristian Diaconescu.

În schimb, președintele Nicușor Dan a ales să fie prezent la o ... mănăstire.

