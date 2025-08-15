Bolojan, mesaj pentru investitori, în Bloomberg: Luăm ce măsuri dure sunt necesare ca să reducem riscul de faliment național

Ilie Bolojan, prim-ministrul României, a avertizat că țara ar putea ajunge în incapacitate de plată dacă guvernul nu reduce rapid cheltuielile excesive angajate în ultimii ani electorali.

♦ Publicația prestigioasă, de talie mondială, este des folosită de înalți oficiali pentru a transmite mesaje investitorilor și creditorilor la nivel global. Mai multă claritate și încredere în rândul investitorilor (pe fondul unor măsuri economice concrete) poate aduce dobânzi mai mici.

♦ România, din cauza deficitului bugetar imens de anul trecut (9,3% din PIB în standardul ESA) și a cheltuielilor excesive angajate în perioada electorală 2023-2024 (dar și a lipsei de măsuri anul acesta, până la alegerile prezidențiale) de a fi dependentă de împrumuturi masive. Doar anul acesta este vorba despre peste 230 de miliarde de lei.

♦ România se împrumută, de exemplu, pe un termen de 5 ani, în lei, la dobânzi de circa 7,5% pe an. În cazul Ungariei, în forinți, pe aceeași maturitate, dobânda este de circa 6,6% pe an, în timp ce în cazul Poloniei (condiții similare - moneda proprie, zlotul și maturitate pe 5 ani) este de sub 5% pe an.

♦ Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat recent că doar dobânzile la datoria guvernamentală a statului ar putea ajunge la 10 miliarde de euro anul acesta.

Oficialul a declarat într-un interviu pentru Bloomberg News, joi, că următoarele șase luni sunt cruciale pentru guvernul său în impunerea unui set de măsuri de austeritate radicale, în ciuda nemulțumirii publice tot mai mari și a tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare, relatează Bloomberg.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani în care am rulat deficite mari”, a spus el.

„Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singura posibilitate este una foarte rea.”

Anul trecut, deficitul bugetar al României a crescut la peste 9% din PIB – cel mai mare din Uniunea Europeană.

Noul guvern a adoptat în iulie un pachet amplu de reduceri bugetare și creșteri de taxe, în încercarea de a reduce deficitul sub 6% anul viitor, pentru a recâștiga încrederea investitorilor și a menține fluxul de fonduri europene.

„Trebuie să implementăm toate aceste reforme în succesiune rapidă”, a mai declarat Bolojan.

„Dacă primul set de măsuri fiscale nu este urmat de alte măsuri corective, ne vom întoarce de unde am plecat.”

Primul test major pentru guvern va avea loc în Octombrie, când UE va revizui planul României de reducere a deficitului.

Evaluările de credit sunt și ele atent monitorizate.

S&P Global Ratings a confirmat ratingul minim de investiții al țării, cu perspectivă negativă, într-o revizuire neprogramată la sfârșitul lunii iulie. Fitch Ratings ar putea evalua România vineri, iar Moody’s este așteptat să urmeze în Septembrie.

Însă alianța de guvernare este în continuare fragilă, partenerii având opinii divergente în special pe teme fiscale.

Aceste diviziuni au escaladat săptămâna aceasta în legătură cu al doilea pachet de austeritate. Social-democrații au declarat că vor boicota viitoarele ședințe ale coaliției dacă guvernul nu elimină schema specială de pensii și dacă va reduce fondurile pentru o nouă autostradă, precum și pentru un program controversat de dezvoltare locală.

Bolojan a explicat această decizie ca pe un efort de creștere a eficienței, alocând fonduri doar pentru acele proiecte din regiunile României care au șanse reale de finalizare.

„Păstrarea acestei coaliții până în 2028 și asigurarea stabilității guvernamentale este singura soluție pentru a depăși următorul an și jumătate dificil și, apoi, pentru a crea premisele unei redresări economice”, a spus Bolojan.

„E greu să te concentrezi pe dezvoltare când stingem incendii diferite în fiecare zi.”

Prăbușirea totală - scenariul alternativ la măsurile dure de acum și din viitorul apropiat

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat săptămâna aceasta că țara trebuie să se pregătească pentru o posibilă recesiune, întrucât guvernul va fi nevoit să reducă și mai mult cheltuielile, inclusiv unele investiții publice.

Bolojan a apărat creșterea TVA-ului și reducerea fondurilor destinate consumului. Deși aceste măsuri vor duce la o încetinire economică, el spune că sunt mult mai bune decât alternativa.

„Dacă nu le-am fi aplicat, în loc de o încetinire economică, am fi avut o prăbușire totală, mai devreme sau mai târziu”, a spus el.

Parte din planurile guvernului pentru a reduce povara fiscală și a stimula investițiile este să permită companiilor de stat din România să atragă fonduri pentru modernizări prin bursă, spune Bolojan.

Pregătirile pentru vânzarea unor pachete minoritare în companii precum Aeroporturile București și furnizori de energie vor începe în acest an și ar putea fi realizate cel mai devreme în 2026, potrivit premierului.

„Când e vorba de vești bune, e întotdeauna o coadă de politicieni gata să le anunțe”, a spus Bolojan.

„Dar când lucrurile merg prost, rămân foarte puțini.”

