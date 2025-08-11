Vicepreşedinte PSD: Nu mai tolerăm lipsa de respect din coaliţie. Ne împotrivim stopării investiţiilor

11-08-2025 | 15:49
Radu Moldovan CJ Bistrița 2
Vicepreşedintele PSD Radu Moldovan a declarat, luni, că partidul său "nu va mai tolera lipsa de respect din cadrul coaliţiei" şi că social-democraţii se opun "total" măsurilor care ar duce la stoparea investiţiilor.

autor
Vlad Dobrea

Moldovan este liderul PSD Bistriţa-Năsăud şi se află la al patrulea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean.

"Eu nu simt niciun fel de tensiune. Avem o singură problemă: suntem o coaliţie cu patru partide, care cred că ar trebui să luăm deciziile împreună, să ne respectăm unii pe alţii şi să nu fim puşi unii dintre noi, unii sau alţii, în faţa unor fapte împlinite şi să aflăm despre anumite măsuri din presă. PSD nu va mai tolera lipsa de respect din cadrul coaliţiei. Dacă cineva doreşte ca noi să rămânem în această coaliţie, în care ne-am angajat prin semnarea acelui protocol de guvernare, trebuie să ne acordăm respect reciproc, atât nouă, partidelor, pentru a fi model pentru cetăţeni, cât mai ales legilor ţării, pentru că din păcate unii nu respectă nici măcar legile ţării şi atunci e complicat să fii partener într-o coaliţie", a declarat Radu Moldovan.

Reprezentantul PSD a adăugat că investiţiile trebuie să continue la nivelul comunităţilor locale.

"Ne împotrivim total măsurilor radicale de stopare a investiţiilor, care ar duce la falimentul unor importante IMM-uri româneşti, cu mii de oameni care s-ar duce în şomaj, care din punctul meu de vedere creează recesiune şi nu creştere economică. În plus, costurile de întreţinere a şantierelor, siguranţa circulaţiei pe drumuri, paza materialelor din şantiere ar costa cu mult mai mult decât continuarea acestor lucrări, poate că într-un ritm mai lent decât cel accelerat cum a fost până acum", a opinat Moldovan.

Radu Moldovan spune că PSD susţine reformele care vor duce la stimularea economiei.

"Suntem de acord că trebuie făcută reformă. Eu, împreună cu colegii de la Consiliul Judeţean, am făcut lucrurile acestea înainte de a ni le cere cineva, uitaţi-vă, vă rog frumos, pe ponderea cheltuielilor cu resursele umane în bugetele CJ sau la numărul de angajaţi din aparatul de specialitate. Dar nu sunt de acord că doar desfiinţăm şi tăiem, lucruri care sperie populaţia, care reduce încasările şi veniturile la buget, şi sub nicio formă oprirea investiţiilor. Dimpotrivă, PSD a cerut şi susţine, pe lângă aceste pachete de reformă, şi pachete prin care să se stimuleze economia şi să se ţină cont de programul de guvernare, pe care l-au acceptat şi partenerii noştri, adică de reindustrializare a României", a afirmat liderul PSD.

Întrebat de unde ar putea proveni sursele de finanţare pentru proiectele de infrastructură, Moldovan a răspuns că "din sinecurile din consiliile de administraţie, din toate funcţiile tuturor consilierilor şi secretarilor şi secretarelor, din eficientizarea administraţiei centrale şi din reforma agenţiilor naţionale, regionale şi de toate neamurile". 

Sursa: Agerpres

