PSD contrazice Guvernul din care face parte și spune că nu s-a eliminat plafonarea prețurilor. ”Anunță decizii inexistente”

Senatorul PSD Mihai Fifor susţine că nu există nicio decizie a coaliţiei de guvernare privind eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază la 1 octombrie.

Senatorul PSD Mihai Fifor a declarat sâmbătă că în coaliție nu s-a luat nicio decizie privind eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

Precizarea social-democratului vine la scurt timp după ce purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat decizia de a nu prelungi plafonarea prețurilor produselor de bază de la 1 octombrie a fost luată fără opoziție în coaliție.

Anterior, președintele PSD Sorin Grindeanu spunea că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare privind eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, susţinând că subiectul nu a fost discutat în coaliţie şi PSD nu poate fi de acord cu această decizie

”Contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea”

"Am verificat lucrurile cu colegii mei care au participat la şedinţele coaliţiei. Nu există nicio decizie a coaliţiei privind eliminarea plafonării. Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat. În schimb, ministrul Agriculturii, colegul nostru Florin Barbu, a susţinut în Guvern, în mod explicit, menţinerea plafonării. Cu toate acestea, am văzut cum, pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea. Doamna Dogioiu se grăbeşte să anunţe ”decizii” inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate. Însă adevărul rămâne unul singur: românii au nevoie de protecţie reală, nu de jocuri de imagine. În condiţiile unei inflaţii care rămâne aproape de 10%, menţinerea plafonării preţurilor la alimentele de bază nu este doar o măsură socială, ci o măsură de bun-simţ. Ea înseamnă coşuri de cumpărături mai suportabile, mai puţină presiune pe bugetul fiecărei familii, un strop de stabilitate într-o perioadă de haos şi incertitudine economică. PSD spune răspicat: DA, plafonarea trebuie menţinută. Ce spun PNL, USR, UDMR? Sunt de partea oamenilor sau aleg să le facă traiul şi mai greu? Restul - zvonuri, declaraţii iresponsabile şi orgolii inutile - nu rezolvă nimic", spune Fifor, într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că Partidul Social Democrat nu este de acord cu renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază şi că această decizie nu ar fi fost discutată în coaliţia de guvernare.

