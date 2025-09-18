Fifor: „Bolojan bulversează administrația locală pentru beneficii minore. Soluția este reforma administrativ-teritorială”

18-09-2025 | 10:08
Mihai Fifor
Deputatul PSD Mihai Fifor susţine că premierul Ilie Bolojan vrea "să bulverseze" administraţia publică locală prin măsurile pe care vrea să le ia, menţionând că acesta ar trebui să se concentreze pe o reformă administrativ-teritorială.

Vlad Dobrea

"Aşa cum a procedat şi în Educaţie, unde măsurile luate nu numai că nu au avut vreun impact semnificativ asupra deficitului dar au creat haos şi tensiuni uriaşe în sistem, premierul Bolojan vrea acum să bulverseze şi administraţia publică locală. Logica e aceeaşi: sacrificii mari pentru oameni şi comunităţi, beneficii financiare minore pentru stat. (...) În administraţia locală, disponibilizarea a 13.000 de angajaţi înseamnă o economie netă de doar 1,15 miliarde lei/an - 0,06% din PIB -, nesemnificativă faţă de deficitul de peste 120 miliarde lei. În schimb, costurile sunt imense: blocaje la eliberarea documentelor, întârzieri la colectarea taxelor, pierderi de fonduri europene şi tensiuni sociale accentuate în prag de iarnă", a scris Fifor, joi, pe Facebook.

El a adăugat că datele comparative arată "limpede" că România nu are o administraţie "supradimensionată", aşa cum s-a indus opiniei publice, cu bună ştiinţă, ani la rând.

"Din cei aproximativ 8,6 milioane de angajaţi, doar 16-17% lucrează la stat - exact în linie cu media europeană, unde ponderea este de 16-18% (Eurostat). (...) Întrebarea legitimă în această situaţie este: cui foloseşte această măsură, dacă economia este insignifiantă? Nu bugetului, nu cetăţenilor, nu comunităţilor locale. Nu întâmplător, primari cu foarte mare experienţă, atât în administraţia locală, cât şi în cea centrală, precum Olguţa Vasilescu sau Emil Boc au arătat în repetate rânduri că e o decizie pripită şi greşită, fără baze solide, bazată pe cifre şi situaţii inexacte. Şi, cu toate acestea, premierul rămâne surd la orice analiză serioasă venită de la structurile asociative ale administraţiei sau de la primari cu experienţă uriaşă în gestionarea comunităţilor", a afirmat deputatul PSD.

Potrivit lui Mihai Fifor, în loc să asculte şi să construiască soluţii reale, Ilie Bolojan "preferă să-şi satisfacă orgoliul nemăsurat" făcând din disponibilizări "cheia de boltă" a ideii sale de reformă.

"Doar că o cheie de boltă dimensionată greşit nu susţine construcţia, ci duce la prăbuşirea ei. Oare nimeni nu i-a spus asta premierului? Sau pur şi simplu nu a vrut să audă? Adevărata reformă, una extrem de necesară, urgentă şi mereu amânată, este însă reforma administrativ-teritorială. Acolo ar trebui să se concentreze premierul, dacă vrea cu adevărat să intre în istorie pe un cal alb - lucru care pare să îi definească existenţa în acest moment, nu pe măsuri cu rezultate insignifiante şi cu costuri sociale şi administrative uriaşe. Una peste alta, un lucru e cert: măsurile de austeritate trebuie să înceteze. Soluţia nu stă în concedieri colective şi în împovărarea populaţiei, ci în reducerea evaziunii fiscale şi în stimularea economiei, printr-un program care să pună accent pe investiţii şi pe creşterea productivităţii. Program prezentat deja public de preşedintele Sorin Grindeanu. Creştem economia, reducem jaful, colectăm şi atunci cresc şi veniturile la buget", a transmis social-democratul.

