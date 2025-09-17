Marius Budăi: „Intenţia PNL şi USR de a opri plafonarea adaosului la alimente ar fi devastatoare pentru milioane de români”

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a declarat miercuri că intenţia PNL şi USR de a opri plafonarea adaosului la alimente ar fi "devastatoare" pentru milioane de români.

Ioana Andreescu

„Iată cifrele care arată că intenţia PNL şi USR de a opri plafonarea adaosului la alimente ar fi devastatoare pentru milioane de români! Potrivit datelor oficiale de la INS, după doi ani de la introducerea plafonării, preţul mediu la franzelă este mai mic cu 16%, brânza este mai ieftină cu 17%, zahărul cu 33%, untul cu 15%, făina cu 36%, mălaiul cu 34%, carnea de porc cu circa 10%, iar legumele cu procente cuprinse între 2% şi 35%.

Este limpede că, dacă s-ar scoate plafonul, preţurile ar creşte cel puţin la nivelul de acum doi ani, la care trebuie să adăugăm scumpirea energiei, majorarea accizelor la carburanţi şi creşterea TVA", a scris Budăi, pe Facebook.

Potrivit acestuia, alimentele de bază s-ar scumpi „peste noapte” cu cel puţin 20%, iar "impactul ar fi catastrofal".

„Domnule Bolojan, opriţi-vă din această nebunie! Stimaţi colegi de coaliţie, nu aveţi niciun motiv să scoateţi plafonarea! Nu este nicio distorsiune în piaţă! Nu am avut penurie, nu au plecat comercianţii, producţia a crescut, iar marii retaileri au obţinut profituri în ultimul an! Unde este distorsiunea? Poate că cei de la PNL sau USR care critică măsura nu sunt preocupaţi de preţurile la făină, la mălai sau la cartofi.

Când te-ai obişnuit să mănânci doar la restaurant nu mai ştii care sunt preţurile din piaţă..., dar milioane de români cu venituri mici şi medii ar fi loviţi în plin de creşterea preţurilor la aceste alimente! PSD nu va permite acest lucru! Dacă premierul nu prelungeşte plafonarea, vom interveni în Parlament, în procedură de urgenţă", a transmis Marius Budăi.

