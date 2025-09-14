Fost ministru PSD, despre renunțarea la plafonarea prețurilor pentru alimente: „Cadou pentru corporațiile din retail”

14-09-2025 | 16:29
Budăi
Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi se opune ferm renunțării la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, reacționând public după apariția informațiilor privind posibilitatea eliminării acestei măsuri.

Claudia Alionescu

Într-o postare pe Facebook, Budăi anunță că, în cazul în care premierul nu va prelungi plafonarea, va propune o inițiativă legislativă pentru reintroducerea sa.

PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază!”, afirmă Marius Budăi, adăugând că „încetarea plafonării ar fi o catastrofă pentru cetățenii cu venituri mici, mai ales că inflația este în creștere! În schimb, ar fi un cadou pentru corporațiile din retail!

Singurii deranjați de plafonare sunt marii retaileri! De ce? Pentru că nu pot crește speculativ prețurile!”, a mai precizat Budăi.

El mai susține că nu a existat nicio discuție în Coaliție privind oprirea plafonării și îl avertizează pe premierul Ilie Bolojan că orice decizie de acest tip ar reprezenta o încălcare a acordului politic: „Premierul este răspunzător de subminarea Coaliției și a propriului guvern! Nu PSD rupe Coaliția, ci cei care încalcă Acordul care stă la baza Coaliției!

Oficial: Guvernul Bolojan nu va mai prelungi plafonarea prețurilor produselor de bază de la 1 octombrie
Stiri Economice
Oficial: Guvernul Bolojan nu va mai prelungi plafonarea prețurilor produselor de bază de la 1 octombrie

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat faptul că decizia de a nu prelungi plafonarea prețurilor produselor de bază de la 1 octombrie a fost luată fără opoziție în coaliție.

