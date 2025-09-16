Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”

Deși aveau adaosul comercial plafonat, multe alimente de bază au continuat să se scumpească. O confirmă datele de la Statistică.

S-a întâmplat acest lucru pentru că măsura a limitat doar profitul intermediarilor și al magazinelor, nu și costurile de producție. Din cele 28 de produse analizate de specialiștii INS, cel mai mult s-au scumpit merele. În ultimii doi ani de când a fost introdus plafonul, prețurile au crescut cu 84%.

Și producătorii de legume au vândut mai scump. La poarta fermei, prețul roșiilor s-a majorat cu 60%. Am dat mai mult cu 20-40% și pentru prune, castraveți ori struguri.

S-au înregistrat și creșteri ceva mai temperate de preț, în medie de 10%. Este vorba despre alimente care se găsesc zilnic pe mesele românilor, cum sunt pâinea albă, laptele și brânza de vacă. Și carnea de pui s-a scumpit cu aproximativ 10%, iar cea de porc cu 6%.

Din datele analizate de INS se văd și unele ieftiniri. La ceapă uscată cu 22%, iar la făină cu 20%. Costuri mai mici au fost și la mălai, zahăr, ulei de floarea-soarelui sau cartofi.

Potrivit legii, comercianții au fost obligați să pună un adaos de cel mult 20% pentru mai multe produse alimentare.

Tensiuni în coaliție înainte de eliminare plafonării

Executivul are în plan să renunțe de la 1 octombrie la această plafonare. Subiectul a creat noi tensiuni în coaliție, iar social-democrații au anunțat că, dacă Guvernul va face asta, ei vor veni cu un plan de rezervă.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii: „Eu sunt sigur că, dacă nu va fi aprobată în coaliția de guvernare, colegii mei senatori vor depune un amendament de prelungire a adaosului comercial și vor merge cu acest proiect de act normativ în Parlamentul României.”

Adrian Cozma, deputat PNL: „Toată poziționarea lor este pentru congresul pe care o să-l aibă, dar țara trebuie guvernată. Nu poți să fii de acord în coaliție, după aceea miniștrii tăi sunt de acord în Guvern și apoi linia a treia vine și spune că nu sunt de acord.”

Miercuri, liderii coaliției se întâlnesc pentru a decide dacă păstrează sau nu plafonarea și de 1 octombrie încolo.

