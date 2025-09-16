Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”

Stiri Politice
16-09-2025 | 20:55
Deși aveau adaosul comercial plafonat, multe alimente de bază au continuat să se scumpească. O confirmă datele de la Statistică.

autor
Constantin Toma,  Florentina Bălășoiu

S-a întâmplat acest lucru pentru că măsura a limitat doar profitul intermediarilor și al magazinelor, nu și costurile de producție. Din cele 28 de produse analizate de specialiștii INS, cel mai mult s-au scumpit merele. În ultimii doi ani de când a fost introdus plafonul, prețurile au crescut cu 84%.

Și producătorii de legume au vândut mai scump. La poarta fermei, prețul roșiilor s-a majorat cu 60%. Am dat mai mult cu 20-40% și pentru prune, castraveți ori struguri.

S-au înregistrat și creșteri ceva mai temperate de preț, în medie de 10%. Este vorba despre alimente care se găsesc zilnic pe mesele românilor, cum sunt pâinea albă, laptele și brânza de vacă. Și carnea de pui s-a scumpit cu aproximativ 10%, iar cea de porc cu 6%.

Din datele analizate de INS se văd și unele ieftiniri. La ceapă uscată cu 22%, iar la făină cu 20%. Costuri mai mici au fost și la mălai, zahăr, ulei de floarea-soarelui sau cartofi.

Donald Trump
Politico: Trump a fost convins că Rusia nu vrea pace. Liderii UE îl presează să accepte o strategie comună pentru negocieri

Potrivit legii, comercianții au fost obligați să pună un adaos de cel mult 20% pentru mai multe produse alimentare.

Tensiuni în coaliție înainte de eliminare plafonării

Executivul are în plan să renunțe de la 1 octombrie la această plafonare. Subiectul a creat noi tensiuni în coaliție, iar social-democrații au anunțat că, dacă Guvernul va face asta, ei vor veni cu un plan de rezervă.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii: „Eu sunt sigur că, dacă nu va fi aprobată în coaliția de guvernare, colegii mei senatori vor depune un amendament de prelungire a adaosului comercial și vor merge cu acest proiect de act normativ în Parlamentul României.”

Adrian Cozma, deputat PNL: „Toată poziționarea lor este pentru congresul pe care o să-l aibă, dar țara trebuie guvernată. Nu poți să fii de acord în coaliție, după aceea miniștrii tăi sunt de acord în Guvern și apoi linia a treia vine și spune că nu sunt de acord.”

Miercuri, liderii coaliției se întâlnesc pentru a decide dacă păstrează sau nu plafonarea și de 1 octombrie încolo.

Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital

Sursa: Pro TV

Etichete: PSD, PNL, plafonare, coalitie,

Dată publicare: 16-09-2025 20:55

Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat
Stiri Politice
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Politico: Trump a fost convins că Rusia nu vrea pace. Liderii UE îl presează să accepte o strategie comună pentru negocieri
Stiri externe
Politico: Trump a fost convins că Rusia nu vrea pace. Liderii UE îl presează să accepte o strategie comună pentru negocieri

O coaliție de lideri europeni l-a convins pe președintele american Donald Trump că Rusia nu este interesată să încheie războiul din Ucraina și trebuie forțată să ajungă la masa negocierilor, scrie POLITICO.

Grindeanu: Da, alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşim, dacă vrem să continuăm în coaliţie
Stiri Politice
Grindeanu: Da, alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşim, dacă vrem să continuăm în coaliţie

Sorin Grindeanu, a declarat joi că alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşească, dacă vor să continue în coaliţie, el arătând că aceste alegeri au potenţial foarte mare care să ducă la o posibilă explozie.

Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital
Stiri Sanatate
Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital

Peste o jumătate de milion de români nu mai au asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Sunt foștii coasigurați, oameni fără venituri, aflați în întreținerea partenerului sau a unuia dintre copii.

Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu
Stiri actuale
Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu

Procurorii au detaliat în rechizitoriul prin care fostul candidat la Președinție Călin Georgescu a fost trimis în judecată modul în care ecosistemul de propagandă și dezinformare al Federației Ruse a fost folosit în contextul anului electoral 2024.

Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Stiri actuale
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Șeful ANAF spune că reorganizarea instituției va urma după digitalizare. El explică și controalele frecvente la micii contribuabili: inspectorii evită marile firme, unde munca e mai complicată.

