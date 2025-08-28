Marius Budăi propune scutiri de CASS pentru mame și pensionari: „Sarcina nu este un lux”

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a anunțat două propuneri legislative pe care intenționează să le susțină în calitate de parlamentar, cu scopul de a sprijini categoriile vulnerabile din societate - mamele și pensionarii.

„Ca parlamentar voi face ce cred că este bine pentru cei care m-au votat și pe care am obligația să îi reprezint”, a transmis Budăi, subliniind că are nevoie de sprijin politic pentru a putea duce aceste măsuri la bun sfârșit.

Prima măsură vizează scutirea de contribuția la asigurările sociale de sănătate pentru mamele însărcinate aflate în concediu de creștere a copilului.

Budăi consideră că „sarcina nu este un lux” și că „sănătatea mamei și a copilului trebuie să fie o prioritate, nu o povară financiară”.

A doua propunere are în vedere ridicarea plafonului de venit pentru pensionarii care plătesc CASS, de la 3.000 la 4.000 de lei. El sugerează chiar eliminarea totală a contribuției, motivând că mulți seniori „ajung să plătească taxe nedrepte doar pentru că au pensii puțin peste un prag nerealist”.

De la 1 august, mamele aflate în concediu de creștere a copilului au început să plătească 10% contribuție la sănătate.

Recent, Budăi a declarat că România ar trebui să introducă impozitarea progresivă și că această măsură ar asigura venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri ale Guvernului Bolojan.

