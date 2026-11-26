Ce a spus Ilie Bolojan despre o posibilă moțiune de cenzură: „E o problemă de responsabilitate pentru țara asta”
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi, despre o moţiune de cenzură, că el este un om responsabil şi consideră că trebuie să avem un buget cât mai repede posibil.
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Potrivit lui Bolojan, strict în această perioadă, n-ar fi bine să avem situaţii în care guvernul să nu fie operaţional, relatează News.ro.
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a fost întrebat la Suceava dacă consideră că trebuie depusă o moţiune de cenzură.
"Sunt un om responsabil. Cred că trebuie să avem un buget cât mai repede posibil. Suntem în pragul iernii. E un an important, anul următor, vom avea evaluarea de rating a ţării", a spus liderul PNL.
"Cred că, strict în această perioadă, n-ar fi bine să avem situaţii în care guvernul să nu fie operaţional. E o problemă de responsabilitate pentru ţara asta", a mai afirmat Ilie Bolojan.
Preşedintele PNL a menţionat că acordul este gândit până în luna februarie.
"Sper că până atunci avem aceste probleme rezolvate, nu pentru că e un acord politic, ci pentru că e o problemă de responsabilitate pentru ţara noastră", a precizat el.
Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis la data de 5 mai 2026, în urma unei moțiuni de cenzură. Moțiunea a fost inițiată la acel moment de AUR și de PSD.
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