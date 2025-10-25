Maia Sandu vine la Bucureşti. Va participa la sfințirea picturii Catedralei Naţionale și se va întâlni cu Nicuşor Dan

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine duminică la Bucureşti, pe agenda vizitei aflându-se participarea la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan

”Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România”, anunţă Preşedinţia Republicii Moldova.

Maia Sandu va participa la Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, la invitaţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul vizitei, Maia Sandu va avea o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan.

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.

Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale va fi săvârşită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi. La încheierea slujbei de Sfinţire a picturii se va citi Actul de sfinţire.

Catedrala Naţională - Catedrala Mântuirii Neamului semnifică biserica ridicată în semn de recunoştinţă pentru eliberarea (mântuirea) neamului românesc de sub stăpânirea străină şi dobândirea independenţei statale.

Numele de Catedrala Mântuirii Neamului a fost sugerat după ce românii au trecut prin experienţa Războiului pentru independenţă (1877), iar apoi, după experienţa Primului Război Mondial şi după Unirea cea mare din 1918, acest nume fiind, de fapt, o manifestare de recunoştinţă sau de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru izbăvirea neamului românesc de asuprire şi înstrăinare.

Catedrala Mântuirii Neamului este o promisiune adusă românilor de către Biserica Ortodoxă şi de Stat, de mai bine de 140 de ani, fiind un simbol al identităţii naţionale. Realizarea acestui proiect reprezintă expresia fizică a Independenţei de stat şi a Unirii, de aceea Catedrala Mântuirii Neamului este numită şi Catedrala Naţională a României.

Clădirea Catedralei Naţionale este edificiul principal, central, al ansamblului arhitectural situat pe "Dealul Arsenalului". Construcţia se desfăşoară pe o lungime de 126 metri, o lăţime de 67,70 metri şi o înălţime de la cota zero de 127 metri.

„Întreaga construcţie este îndreptată spre cer prin opt turle aurite. Turla cea mai mare, Pantocrator, reprezintă pe Iisus Hristos, Capul Bisericii, având alături patru turle mici, simbolizând cei patru Evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan. Spre vest, turla clopotniţă reprezintă pe Maica Domnului, iar turlele alăturate reprezintă pe Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip, care au început creştinarea poporului român (geto-daco-roman).

Lungimea catedralei (120 m) este egală cu înălţimea turlei Pantocrator, deoarece Hristos cel Răstignit şi îngropat este Acelaşi cu Hristos cel înviat şi înălţat la cer.

Această semnificaţie a compoziţiei arhitecturale poate fi considerată ca o chemare la elevaţie spirituală, ca prin Iisus Hristos noi să devenim părtaşi ai vieţii şi bucuriei veşnice ale Preasfintei Treimi", spune Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Cost estimat

În perioada 2010-2025, în Catedrala Mântuirii Neamului au fost investite aproximativ 270 de milioane de euro, cu „peste 10% din costuri” acoperite din fonduri proprii, potrivit HotNews, care citează un răspuns transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Instituția subliniază că suma totală de 270 de milioane de euro se referă la întregul ansamblu, nu doar la clădirea catedralei, incluzând clădirile anexă și infrastructura conexă.

Construcţii anexe

Clădirile apostolice sunt structuri adiacente, din apropierea Catedralei Naţionale, care vor oferi spaţii pentru activităţi administrative, cazarea pelerinilor, activităţi pastorale, culturale, sociale şi medicale ale Bisericii.

Porticurile sunt arhitecturi anexe, extinse în secvenţe de coloane. Inspirate de pridvoarele brâncoveneşti, porticurile Catedralei Naţionale au un rol estetic şi totodată practic, definind spaţiul esplanadei. Accesul principal se realizează dinspre cele două porticuri (de nord-vest şi sud-vest) prin intermediul unui pridvor cu arcade, care marchează intrarea în catedrală.

Pe laturile de nord şi sud ale piaţetei, porticurile delimitează zona altarului de vară, creând un cadru adecvat pentru desfăşurarea slujbelor în aer liber.

În faţa catedralei se întinde o esplanadă (piaţetă) concepută pentru a facilita participarea la slujbe. Acest spaţiu deschis, cu o suprafaţă de 11.600 m2, nu doar că pune în valoare monumentalitatea bisericii, dar are şi capacitatea de a găzdui 23.200 de persoane în timpul evenimentelor liturgice exterioare.

Sub esplanadă se află un spaţiu subteran extins, de dimensiuni mai mari decât amprenta la sol a catedralei, denumit simbolic "Peştera citadină Sfântul Apostol Andrei", cu un volum total de 87.505,67 m3 şi o capacitate de 6.900 persoane, destinat activităţilor culturale, catehetice, sociale şi organizării unui muzeu.

Silueta Catedralei este definită de cele opt turle ale sale, care îmbină elemente arhitecturale din diverse regiuni ale României, precum turnurile zvelte transilvănene, cu monumentalitatea specifică unor catedrale occidentale. Ansamblul central este format dintr-o turlă principală şi patru turle secundare, iar la vest, încă trei turle mari.

Turla principală (Pantocratorul) atinge o înălţime de 120 de metri până la baza crucii. La interior, cupola acestei turle adăposteşte o icoană a lui Hristos Pantocrator (Atotţiitorul), realizată în mozaic. Această reprezentare iconografică monumentală are un diametru de 12 metri şi o suprafaţă de peste 150 de metri pătraţi. Crucea de pe turla principală are 7 metri înălţime şi o greutate de 7 tone.

Turla-clopotniţă, situată pe latura vestică, deasupra exonartexului, adăposteşte cele şase clopote ale catedralei, turnate la Innsbruck de către renumita firmă Grassmayr. Acestea au o greutate totală de 33 de tone şi sunt amplasate la o înălţime de 60 de metri, iar clopotul principal, cu balans liber, cântăreşte 25 tone.

Amplasament

Catedrala Naţională (Catedrala Mântuirii Neamului) este amplasată pe un teren situat pe Dealul Arsenalului, la intersecţia dintre strada Calea 13 Septembrie şi strada Izvor.

Terenul cu o suprafaţă de 110.000 mp are o formă aproximativ dreptunghiulară, cu latura lungă pe direcţia est-vest paralelă cu strada Calea 13 Septembrie.

Amplasamentul final, pe Dealul Arsenalului, în spatele Palatului Parlamentului, a fost recomandat de municipalitate după ce alte trei locaţii au fost propuse, în etape diferite (Piaţa Unirii - 1999, Piaţa Alba-Iulia - 2001 şi Parcul Carol - 2004). Din lipsă de alternativă, Patriarhia Română a acceptat, totuşi, în anul 2005, acest amplasament, deşi el oferă Catedralei o vizibilitate redusă, din cauza imensităţii clădirii Parlamentului, deoarece a considerat acceptarea locaţiei ca pe o reparaţie morală sau "o lumină de Înviere" pentru cele cinci biserici "răstignite", dintre care trei (Alba Postăvari, Spirea Veche şi Izvorul Tămăduirii) au fost demolate, iar două (Schitul Maicilor şi Mihai Vodă) au fost translate pentru a se construi pe locul lor Casa Poporului.

Alte considerente

Amplasamentul este situat pe un deal, conform tradiţiei creştine de-a construi lăcaşuri de cult pe coline, spre a chema pe oameni la elevaţie spirituală sau la urcuş interior pentru a întâlni pe Dumnezeu Creatorul şi Mântuitorul lumii (Pantocratorul);

Orientarea est-vest a terenului de amplasament permite situarea Catedralei cu Altarul spre răsărit (est) conform cerinţelor liturgice tradiţionale;

Prezenţa în zonă a unor instituţii importante precum Parlamentul României, Ministerul Apărării Naţionale şi Academia Română (Institute de cercetare) cheamă la dialog şi cooperare multiplă pentru binele societăţii româneşti.

În acest sens, hramurile Catedralei, Înălţarea Domnului care este şi Ziua eroilor români, precum şi Sfântul Andrei, Apostolul românilor şi Ocrotitorul României, au semnificaţii multiple.

Prin urmare, Catedrala nouă, amplasată pe fostul Deal al Arsenalului şi în apropierea Ministerului Apărării Naţionale, este prin excelenţă Catedrala eroilor români din toate timpurile, care s-au jertfit pentru apărarea poporului român şi pentru organizarea lui într-un stat independent - România.

