Donald Trump spune că vrea noi lideri în Iran şi îl acuză pe Ali Khamenei de „distrugerea totală a ţării”

Preşedintele american Donald Trump vrea noi lideri în Iran şi îl acuză pe liderul suprem iranian Ali Khamenei că este vinovat de „distrugerea totală a ţării sale”, într-un interviu acordat site-ului Politico, relatează AFP.

Liderul suprem iranian Ali Khamenei „este un om bolnav care ar trebui să-şi conducă corect ţara şi să înceteze să mai omoare oameni”, i-a replicat sâmbătă, prin site-ul Politico, preşedintele american Donald Trump ayatollahului, care îl acuzase că este vinovat de violenţele din Iran, „cel mai rău loc în care să trăieşti din lume, din cauza mediocrităţii liderilor săi”.

Manifestaţii declanşate la 28 decembrie, la Teheran, de către comercianţi, împotriva traiului scump, au luat o mare amploare la 8 ianuarie, devenind deschis îndreptate împotriva Republicii Islamice, instaurate în 1979.

Acest val de proteste a fost înăbuşit pentru moment printr-o represiune soldată cu mii de morţi, estimau vineri experţi şi ONG-uri.

„Prin harul lui Allah, naţiunea iraniană trebuie să rupă spatele răzvrătiţilor, aşa cum a rupt spatele răzvrătirii”, le-a spus tot sâmbătă Ali Khamenei susţinătorilor săi, într-un discurs rostit cu prilejul unei sărbători religioase, transmis în direct de televiziunea iraniană.

„Este timpul să căutăm noi lideri pentru Iran”

După ce Donald Trump şi-a multiplicat în ultimele săptămâni ameninţările cu o intervenţie militară, Teheranul a acuzat Washingtonul că alimentează o „operaţiune teroristă” menită să deturneze manifestaţii paşnice legate de criza economică.

„Noi îl considerăm pe preşedintele american vinovat pentru victime, pentru pagube şi pentru acuzaţiile pe care le-a proferat împotriva naţiunii iraniene”, a declarat liderul suprem iranian.

Donald Trump a reacţionat la aceste acuzaţii

„A venit timpul să căutăm noi lideri pentru Iran”, i-a replicat el.

Ayatollahul Khamenei este „vinovat de faptul că şi-a distrus definitiv ţara şi că a recurs la violenţă la un nivel fără precedent”, a adăugat Trump.

Donald Trump i-a sugerat lui Ali Khamenei „să se concentreze asupra bunei gestionări a ţării sale, aşa cum fac eu în Statele Unite”, în loc să se concentreze asupra „masacrării a mii de persoane”.

„Leadershipul se bazează pe respect şi nu pe frică şi moarte”, a conchis locatarul Casei Albe.

Acest schimb de replici ilustrează o escaladare retorică între Washington şi Teheran, după ce Donald Trump a părut să o lase mai moale în ultimele zile. Miercuri, el a anunţat că a fost informat „de surse foarte importante” că „omorurile au luat sfârşit”.

