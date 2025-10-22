Cum au fost realizate mozaicurile care acoperă interiorul Catedralei Naționale. Artiștii au folosit o tehnică bizantină veche

Se lucrează intens pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale, programată duminică.

O echipă a Știrilor PRO TV a intrat ieri în cea mai valoroasă cameră a atelierului în care se montează mozaicul. Este locul unde se păstrează foițele de aur de 24 de karate, piatra și sticla, aduse din Veneția, de la cei mai mari furnizori din lume.

Artiștii lucrează cu una dintre cele mai vechi tehnici din iconografie și fac ultimele retușuri, pentru marea sărbătoare.

Piesă cu piesă, lumină cu lumină, mii de fragmente de sticlă și aur se așază zi de zi în trupul Catedralei Naționale. Sunt peste 350 de milioane de pietricele de sticlă și piatră naturală care acoperă cei 25.000 de metri pătrați de pereți în tehnica mozaicului în stil bizantin.

Acest stil, folosit la Bazilica Sfânta Sofia din Constantinopol în secolul al VI-lea, a devenit modelul de referință pentru toate bisericile ortodoxe din lume.

Corespondentă Știrile ProTV: „Suntem în camera aurului. Cea mai protejată încăpere din întreg atelierul. Aici se păstrează toate teserele acoperite cu foiță de aur. Vorbim despre un aur de 24 de karate în nuanțe diferite — alb, galben sau cupruriu. Aceste bucăți de sticlă acoperite cu foiță de aur vin aici direct de la producătorii din Veneția. Este bucata de sticlă colorată, apoi foița de aur și încă o bucata de sticlă tocmai pentru a proteja aurul.”

Din toată iconografia doar 15% e reprezentată de mozaic cu foiță de aur, bucăți din altar însă sunt în totalitate acoperite cu aur.

Ioana Luci, coordonatoarea atelierului: „Toate aureolele sfinților au aur, în bolta pronaos, la Maica Domnului avem font, în absida de sud la scena adormirii.”

Piesele mozaicului din Catedrala Națională, pregătite în Veneția

Sticla se topește în cuptoarele atelierelor Orsoni din Veneția, tot acolo se taie și foița de aur și se lipește ulterior pe sticlă. Numai pentru cele 45 de icoane de pe catapeteasmă s-au folosit 12 kg de mozaic cu foiță de aur pentru un metru pătrat de icoană.

Ioana Luci: „Noi acum doi sau trei ani am fost într-un schimb de experiență să vedem cum se face piatra, sticla, dar rețeta e strict secretă. Am putut și noi să tăiem puțin de aur, nu oricine are acces acolo, nu e ceva comercial.”

Fiecare teseră, adică bucata de mozaic, trebuie să aibă o anumită grosime pentru a rezista în perete mii de ani. Tocmai de aceea s-a folosit și această tehnică. Munca însă e uriașă: fiecare bucățică se taie manual și se lipește cu pap, o soluție din făină cu apă și conservant.

Daniel Codrescu este cel care a pictat întreaga iconografie a Catedralei, de aici și unitatea care ne înconjoară în momentul în care pășim în interior. Iar peste 200 de artiști au tradus pictura în mozaic.

Anca are 25 de ani și de doi ani și jumătate este parte din echipa care lucrează fără oprire la una dintre cele mai importante compoziții sacre din lume.

Anca, artist mozaicar: „Liniile sunt construite dintr-un material rigid iar finețea se redă din tăieturi precise.”

De cinci ani fiecare chip din mozaic se naște din răbdarea unor oameni care știu că lucrează pentru ceva ce va dăinui peste veacuri.

