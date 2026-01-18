Bucăţi de dronă găsite într-o gospodărie din Vrancea. Fragmentele au fost ridicate de specialiştii MApN

Stiri actuale
18-01-2026 | 12:56
drone

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că o echipă de specialişti a ridicat bucăţi de dronă dintr-o gospodărie din judeţul Vrancea.

autor
Ioana Andreescu

„În dimineaţa zilei de 18 ianuarie, la solicitarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, Ministerul Apărării Naţionale a trimis o echipă de specialişti pentru efectuarea unei investigaţii comune, în localitatea Tănăsoaia, ca urmare a descoperirii unor resturi metalice care indică un posibil vehicul aerian. Fragmentele descoperite au fost ridicate de la faţa locului în vederea analizării”, au declarat reprezentanţii MApN.

Potrivit presei locale, bucăţile de dronă au fost găsite sâmbătă după-amiază, într-o gospodărie din Vrancea.

În noiembrie 2025, o dronă a fost găsită căzută în judeţul Vaslui, în zona localităţii Puieşti, după ce apăruse pe radare în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi.

Sursa: News.ro

Etichete: drone, mapn, vrancea

Dată publicare: 18-01-2026 12:56

