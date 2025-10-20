Când va fi sfințită Catedrala Mântuirii Neamului din București. Programul ceremoniei

Duminică va avea loc unul dintre cele mai așteptate momente pentru credincioșii ortodocși – sfințirea Catedralei Naționale.

Se lucrează intens pentru pregătirea ceremoniei, la care vor lua parte inclusiv președintele României și Patriarhul din Constantinopol.

Dacă în 2018 s-a sfințit „inima” Catedralei Naționale, duminică se va sfinți „trupul” lăcașului de cult, adică cei peste 25.000 de metri pătrați de pereți îmbrăcați în peste 350 de milioane de piese de mozaic în stil bizantin. Este un moment important, la care sunt așteptați cei mai mari ierarhi ai lumii ortodoxe, inclusiv două delegații din Grecia și din Turcia, în frunte cu Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului – capul spiritual al celor 300 de milioane de creștini ortodocși din întreaga lume.

Pentru acest moment au loc pregătiri intense la Catedrală, la nivel de retușuri și detalii. Chiar luni a fost finalizată icoana de pe fațada catedralei, care îl înfățișează pe Dreptul Judecător, Iisus Hristos. Are o lungime de patru metri și o înălțime de doi metri.

În ceea ce privește programul, duminică oamenii vor avea acces începând cu ora 7 dimineața, urmând ca la ora 7:30 să înceapă Sfânta Liturghie, care va fi oficiată de 67 de preoți și de trei ierarhi. Apoi, la ora 10:15 sunt așteptați Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului, și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel. Ei vor oficia slujba sfințirii – un moment unic, care are loc o singură dată în viața unui lăcaș de cult. Se ung pereții, iar la final se citește actul sfințirii.

Este important de precizat că duminică, în interior, nu vor avea acces pelerinii, ci doar persoanele care au primit invitație – aproximativ 2.500 de oameni. Ceilalți care vin la Catedrală pentru acest moment vor putea asista dincolo de garduri, însă toți vor putea intra în Sfântul Altar pentru a se închina abia după ora 20:00. Va fi permis accesul tuturor – o excepție atât pentru bărbați, cât și pentru femei –, iar lăcașul de cult va rămâne deschis timp de cinci zile, până pe 31 octombrie.

