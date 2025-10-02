Nicușor Dan: „Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește". Discuții despre pașii concreți

Președintele Nicușor Dan a afirmat joi seară că sprijinul României pentru Republica Moldova va continua, după o întâlnire cu președinta Maia Sandu, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a altor lideri europeni.

Șeful statului a distribuit o fotografie de la reuniunea de la Copenhaga, subliniind că au fost discutați pașii concreți pentru accelerarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

„Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește. Am discutat cu doamna președinte Maia Sandu și partenerii europeni despre pașii concreți pentru accelerarea procesului de integrare europeană", a scris joi seară, pe Facebook, președintele Nicușor Dan.

Acesta a apreciat că „locul Republicii Moldova este în marea familie europeană și eforturile României vor continua susținut în această direcție".

Agenda reuniunii de la Copenhaga

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi dimineață că la reuniunea reprezentanților statelor europene vor avea loc mai multe discuții, între care una despre Republica Moldova după alegerile parlamentare, alta despre droguri și una legată de dezinformare și influență rusă.

Întâlnirea de la Copenhaga are loc într-un moment în care Republica Moldova se confruntă cu multiple provocări pe calea integrării europene, inclusiv presiuni geopolitice și tensiuni legate de conflictul din Ucraina.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













