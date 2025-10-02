Nicușor Dan: „Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește". Discuții despre pașii concreți

Stiri Politice
02-10-2025 | 21:12
nicusor ursula maia
FB/Nicusor Dan

Președintele Nicușor Dan a afirmat joi seară că sprijinul României pentru Republica Moldova va continua, după o întâlnire cu președinta Maia Sandu, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a altor lideri europeni.

autor
Mihai Niculescu

Șeful statului a distribuit o fotografie de la reuniunea de la Copenhaga, subliniind că au fost discutați pașii concreți pentru accelerarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

„Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește. Am discutat cu doamna președinte Maia Sandu și partenerii europeni despre pașii concreți pentru accelerarea procesului de integrare europeană", a scris joi seară, pe Facebook, președintele Nicușor Dan.

Acesta a apreciat că „locul Republicii Moldova este în marea familie europeană și eforturile României vor continua susținut în această direcție".

Agenda reuniunii de la Copenhaga

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi dimineață că la reuniunea reprezentanților statelor europene vor avea loc mai multe discuții, între care una despre Republica Moldova după alegerile parlamentare, alta despre droguri și una legată de dezinformare și influență rusă.

Citește și
Marina Tauber
Ex-deputata moldoveancă Marina Tauber, condamnată la aproape 8 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului Șor

Întâlnirea de la Copenhaga are loc într-un moment în care Republica Moldova se confruntă cu multiple provocări pe calea integrării europene, inclusiv presiuni geopolitice și tensiuni legate de conflictul din Ucraina.

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, Maia Sandu, ursula von der leyen,

Dată publicare: 02-10-2025 21:07

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Un partid finanțat din Rusia ar putea fi suspendat timp de 12 luni de autoritățile din Republica Moldova
Stiri externe
Un partid finanțat din Rusia ar putea fi suspendat timp de 12 luni de autoritățile din Republica Moldova

Ministerul Justiţiei de la Chişinău a anunţat că a depus la Curtea de Apel Centru o cerere prin care solicită suspendarea activităţii Partidului Politic "Moldova Mare' pentru o perioadă de 12 luni.

Ex-deputata moldoveancă Marina Tauber, condamnată la aproape 8 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului Șor
Stiri externe
Ex-deputata moldoveancă Marina Tauber, condamnată la aproape 8 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului Șor

Fosta deputată din Republica Moldova Marina Tauber, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, a fost condamnată marți la 7 ani și jumătate de închisoare.

Mesajul SUA după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova
Stiri externe
Mesajul SUA după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova

Statele Unite ale Americii au felicitat partidul Maiei Sandu, PAS, care a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova. Washingtonul a avut numeroși observatori la scrutin și au transmis în ultimul timp semnale de susținere a Chișinăului.

 

Concluziile observatorilor străini, după alegerile din Moldova: „Tenacitatea democratică a naţiunii a prevalat”
Stiri externe
Concluziile observatorilor străini, după alegerile din Moldova: „Tenacitatea democratică a naţiunii a prevalat”

Misiunea observatorilor OSCE ai alegerilor legislative din Republica Moldova a constatat că scrutinul a avut loc pe fondul unor atacuri hibride fără precedent, dar autorităţile electorale s-au pregătit în mod profesionist şi au fost transparente.

Administrația lui Vladimir Putin acuză Republica Moldova că a împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze
Stiri externe
Administrația lui Vladimir Putin acuză Republica Moldova că a împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze

Kremlinul a acuzat, luni, autorităţile moldovene că au împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze, deschizând doar două secţii de votare pentru alegătorii aflaţi în Federaţia Rusă, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Recomandări
Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea porni și de la 5.000 de euro
Stiri actuale
Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea porni și de la 5.000 de euro

Șoferii ar putea în curând să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, asta prevede un proiect depus în Parlament. Ar fi combinații de maximum cinci caractere - cifre și litere.

Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”
Stiri actuale
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Zeci de membri ai clanului Butoane, ridicați de mascați. Și-ar fi obligat chiar și soțiile să se prostitueze în străinătate
Stiri Justitie
Zeci de membri ai clanului Butoane, ridicați de mascați. Și-ar fi obligat chiar și soțiile să se prostitueze în străinătate

Una dintre cele mai temute rețele de traficanți de persoane din România a intrat în vizorul procurorilor DIICOT. Zeci de membri ai clanului Butoane din Giurgiu au fost ridicați din casele lor pentru a da explicații într-o anchetă de proporții.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Octombrie 2025

48:41

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28