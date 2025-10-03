Ce a spus Ilie Bolojan despre posibila candidatură a Maiei Sandu în România: „O şi cunosc personal”

Stiri Politice
03-10-2025 | 20:28
ilie bolojan maia sandu
Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan susţine că nu s-a gândit la scenariul în care Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, ar putea candida la alegerile prezidenţiale din România, după ce-şi va termina al doilea mandat la Chişinău.

autor
Alexandru Toader

Şeful Executivului este de părere că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar însemna un câştig pentru comunitatea românească de pe ambele maluri ale Prutului. Maia Sandu va încheia al doilea mandat de preşedinte în toamna anului 2028. PAS, partidul fondat de Maia Sandu, a obţinut peste 50% la alegerile parlamentare de duminica trecută.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, dacă o vede pe Maia Sandu competitor politic în România, peste trei ani, când va termina mandatul de preşedinte al Republicii Moldova.

”Nu m-am gândit la acest lucru. Eu am un respect pentru doamna Maia Sandu. O şi cunosc personal. Şi cred că în Republica Moldova, într-o situaţie foarte dificilă, faptul că şi-a recâştigat mandatul într-o competiţie nu foarte uşoară, faptul că în aceste alegeri a reuşit să păstreze direcţia pro-europeană, inclusiv prin majoritatea parlamentară, care a fost dată de cetăţenii Moldovei, de românii basarabeni PAS-ului (partidul fondat de Maia Sandu, câştigător al alegerilor parlamentare - n.r.), cred că sunt nişte performanţe care merită respectul. Şi o aşteaptă nişte provocări importante. Şi pentru România, şi pentru Republica Moldova accederea Moldovei în structurile Uniunii Europene sunt un lucru foarte important, pentru că asta ar însemna o dezvoltare economică, o convergenţă mai bună pe o parte şi pe alta Prutului, o conectivitate mai bună şi, la un moment dat, un câştig pentru comunitatea românească de pe ambele maluri”, a spus Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

Şi preşedintele UDMR Kelemen Hunor a fost întrebat dacă o vede pe Maia Sandu trecând Prutul şi din punct de vedere politic, să joace pe scena politică din România după finalul mandatului prezidenţial de la Chişinău.

”Nu, asta chiar e un scenariu… cum să-i spun, irealist. Nu se face aşa ceva. În momentul în care faci o astfel de mişcare, pui sub semnul întrebării tot ce ai făcut înainte. Deci eu nu cred în astfel de mişcări. Şi anul trecut, şi în 2023 erau fel de fel de speculaţii că va candida în România, că nu ştiu ce va face. Nu, deci aşa ceva nu se întâmplă. Sunt scenarii, zic eu, foarte foarte fanteziste”, a spus Kelemen Hunor, la Europa FM.

Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) a obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare de duminica trecută. Astfel, partidul fondat de Maia Sandu păstrează majoritatea parlamentară şi poate guverna în continuare fără o coaliţie. La scrutinul de peste Prut, pe locul doi, cu 24,26% s-a clasat Blocul Patriotic, coaliţie pro-rusă. Pe locul al treilea a terminat, cu 8%, blocul format de Mişcarea Alternativa Naţională (MAN) a primarului Chişinăului, Ion Ceban, care a îndemnat la votul împotriva PAS.

Sursa: News.ro

Etichete: Maia Sandu, ilie bolojan,

Dată publicare: 03-10-2025 20:28

