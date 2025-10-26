Maia Sandu: Suntem în faza care trebuie să începem următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la UE

Stiri externe
26-10-2025 | 13:56
Maia Sandu
Inquam Photos / Miruna Turbatu

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina.

autor
Mihaela Ivăncică

Maia Sandu a fost întrebată, într-un interviu la un post de radio, despre dosarul integrării în Uniunea Europeană şi dacă se poate vorbi de o integrare limitată fără drept de veto pentru Republica Moldova şi Ucraina.

”Nu a abordat nimeni, nu e acest subiect, nu am avut aceste discuţii. Bineînţeles, noi ne dorim să reuşim să ajungem membru cu drepturi depline. Noi suntem la etapa la care trebuie să începem următoarea etapă de negocieri. Această etapă este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina, dar noi ştim în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facem şi indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu, noi oricum suntem la următoarea etapă în în raport cu măsurile pe care trebuie să le îndeplinim”, a declarat preşedintele Republicii Moldova.

Maia Sandu a explicat că autorităţile din Republica Moldova trebuie să ajusteze cadrul legal la cel european.

”Este foarte mult de lucru, este un front invizibil, dacă vreţi, pe care cetăţenii nu-l văd, nu neapărat îl înţeleg, dar noi trebuie să reuşim şi pe acest front, de ajustare a cadrului legal la cel european, dar şi să rezolvăm problemele imediate ale cetăţenilor, să încercăm să înviorăm dezvoltarea economică, în pofida acestei incertitudini pe care războiul din Ucraina o reprezintă pentru economia noastră. Deci avem de lucru şi suntem determinaţi, avem sprijin în Parlament, asta este cel mai important”, a transmis Maia Sandu.

Citește și
Alexandru Munteanu
Maia Sandu a desemnat un nou premier al Republicii Moldova. Cine este Alexandru Munteanu

Integrarea Moldovei și Ucrainei în UE, un proces meritocratic

Ea a mai fost întrebată dacă au fost voci care au cerut decuplarea celor două ţări de la procesul de integrare în Uniunea Europeană.

”Corect ar fi ca ambele ţări să treacă la următoarea etapă, pentru că aşa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic. Comisia Europeană a stabilit în rapoartele ei şi o să avem un raport peste o săptămână. Şi Moldova, şi Ucraina şi-au îndeplinit angajamentele şi trebuie să treacă la următoarea etapă. Eu sper foarte mult să vedem o decizie, să se găsească o soluţie, aşa încât ambele ţări să să meargă înainte”, a afirmat Maia Sandu.

Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică din lume. A costat 270 de milioane de euro și deține mai multe recorduri

Sursa: News.ro

Etichete: Maia Sandu, Republica Moldova,

Dată publicare: 26-10-2025 13:48

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a lăsat de sport și face o avere pe internet: ”Nu e atât de greu”
GALERIE FOTO S-a lăsat de sport și face o avere pe internet: ”Nu e atât de greu”
Citește și...
Maia Sandu vine la Bucureşti. Va participa la sfințirea picturii Catedralei Naţionale și se va întâlni cu Nicuşor Dan
Stiri Politice
Maia Sandu vine la Bucureşti. Va participa la sfințirea picturii Catedralei Naţionale și se va întâlni cu Nicuşor Dan

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine duminică la Bucureşti, pe agenda vizitei aflându-se participarea la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan

Maia Sandu a desemnat un nou premier al Republicii Moldova. Cine este Alexandru Munteanu
Stiri externe
Maia Sandu a desemnat un nou premier al Republicii Moldova. Cine este Alexandru Munteanu

Omul de afaceri Alexandru Munteanu a fost desemnat oficial, vineri, candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat decretul pe 24 octombrie, după consultări cu grupurile parlamentare.

Ce a spus Ilie Bolojan despre posibila candidatură a Maiei Sandu în România: „O şi cunosc personal”
Stiri Politice
Ce a spus Ilie Bolojan despre posibila candidatură a Maiei Sandu în România: „O şi cunosc personal”

Premierul Ilie Bolojan susţine că nu s-a gândit la scenariul în care Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, ar putea candida la alegerile prezidenţiale din România, după ce-şi va termina al doilea mandat la Chişinău.

Nicușor Dan: „Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește
Stiri Politice
Nicușor Dan: „Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește". Discuții despre pașii concreți

Președintele Nicușor Dan a afirmat joi seară că sprijinul României pentru Republica Moldova va continua, după o întâlnire cu președinta Maia Sandu, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a altor lideri europeni.

„Moldova e mică, dar voinică”. Maia Sandu laudă rezultatul votului, dar nu crede că rușii se lasă bătuți prea ușor
Stiri externe
„Moldova e mică, dar voinică”. Maia Sandu laudă rezultatul votului, dar nu crede că rușii se lasă bătuți prea ușor

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, crede că Federația Rusă nu va renunța complet la acțiunile de intimidare și presiune asupra Moldovei, însă a adăugat că „Moldova este o țară mică, dar voinică”, care își apără suveranitatea și independența.

Recomandări
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri
Stiri actuale
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri

Este zi de sărbătoare în Capitală. Astăzi, în sunetul celui mai mare clopot din lume, se sfințește pictura Catedralei Naționale.

Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO
Stiri actuale
Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO

Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia.

Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie
Stiri Diverse
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de mir, este prăznuit pe 26 octombrie și marchează, potrivit tradiției populare, începutul iernii și sfârșitul toamnei.

Top citite
1 Horoscop saptamanal
Shutterstock
Stiri Diverse
Patru zodii care au oportunități financiare în săptămâna 27 octombrie-2 noiembrie 2025
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 26 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste
3 Focul lui Sumedru
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Focul lui Sumedru – tradiția care luminează nopțile de toamnă în satele românești. Gestul care astăzi îți va aduce noroc
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 26 Octombrie 2025

02:15:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28