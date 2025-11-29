Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”

Fostul premier al României și actualul lider al Partidului Forța Dreptei transmite mai multe mesaje către actualul președinte, exprimându-și speranța că acesta n-a fost „împachetat" deja de serviciile secrete și că va rezista tentației de „a i se sui puterea la cap". Ludovic Orban, consilierul demis de Nicușor Dan, a acordat un interviu News.ro.

„Dacă eu aș fi fost președinte, aș fi schimbat imediat garniturile de la servicii”

Întrebat direct dacă Nicușor Dan a fost deja „împachetat" de servicii, Orban răspunde: „Sper că nu! Sper că nu! Dar, în mod obiectiv, dacă eu aș fi fost președinte, aș fi schimbat imediat garniturile de la servicii! SRI, SIE, SPP... Pentru că așa e normal, așa e firesc! La vremuri noi, oameni noi! Fiecare președinte are o anumită exigență și o anumită viziune în materie de funcționare a serviciilor. Serviciile, totuși, depind de președinte și președintele este cel care trebuie să dea direcția! În mod normal, m-aș fi așteptat să apară schimbări."

„SPP este o instituție cam prea puternică pentru gustul meu”

Referitor la SPP, condus de aproape un sfert de secol de același director, Orban afirmă: „Domnul Pahonțu a fost un manager bun al SPP. SPP este o instituție cam prea puternică pentru gustul meu, dar care este apreciată în rândul structurilor similare la nivel internațional, a participat la misiuni externe și, fără discuție... Pe de altă parte, sunt 20 de ani! Hai să fim serioși! După aia, mai e o chestiune care ține nu numai de schimbarea de oameni, ci și de schimbarea pur și simplu a cadrului legislativ și a mentalității și a viziunii serviciilor de informații! Nu putem sta cu legi din 1991, care practic nu reglementează aproape nimic și nu statuează obligația exercitării controlului civil și mai ales obligația de a da seamă pentru ceea ce fac serviciile."

Avertisment: „Să nu se lase înconjurat de coconul care îl rupe de realitate"

„Ce-i sugerez lui Nicușor Dan e să facă tot ce e posibil să rămână cu picioarele pe pământ, să nu se lase înconjurat de coconul în care este băgat, în general, președintele României de oamenii care sunt în preajma lui și care au tot interesul să-l rupă de realitate”, declară Orban, referindu-se la izolarea pe care o poate genera anturajul prezidențial.

Elena Lasconi ar fi câștigat în România cu 1-2%: „Marea enigmă rămâne diaspora”

Ludovic Orban dezvăluie că, potrivit sondajelor de care dispunea în ajunul turului II de la alegerile prezidențiale anulate, Elena Lasconi ar fi câștigat în România: „Eu am avut sondajele pe România, nu am avut analize pe diaspora. În România, cel mai probabil, ar fi câștigat Elena Lasconi! Nu știu în diaspora cum ar fi fost. (...) Era diferență de 1-2 procente."

Marea enigmă rămâne votul din diaspora, care se prefigura a fi masiv în favoarea lui Călin Georgescu: „În diaspora a fost un raport de forțe, pe unde s-a putut vedea votul, în favoarea lui Călin Georgescu destul de disproporționat. Adică ar fi fost, probabil, cel puțin 65-35% raportul de forțe, în procente."

„Alegerile au fost anulate de teamă că poate câștiga Călin Georgescu”

Întrebat direct dacă alegerile au fost anulate ca să nu câștige Georgescu sau Lasconi, Orban este categoric: „Nu! Au fost anulate de teamă că poate câștiga Călin Georgescu! Asta e convingerea mea!"

Orban își menține opinia că decizia CCR a distrus democrația din România: „Creșterea forțelor extremiste, în mare parte, s-a bazat și pe decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor! (...) Acest curent a crescut după decizia Curții Constituționale, nu a scăzut!"

„Mă așteptam ca Nicușor Dan să fie mai ferm în susținerea lui Bolojan”

Referitor la situația politică actuală, Orban critică lipsa de fermitate a președintelui: „Mărturisesc că și eu mă așteptam de la președinte să fie mai ferm în susținerea lui Bolojan! Și, mai ales, să fie mai ferm în a convinge PSD să renunțe la acest joc perfid pe care face! Și anume să rămână la putere bine-mersi, să fie conectat la toate resursele, să aibă oamenii cu care populează administrația, companiile de stat, iar pe de altă parte, în fața opiniei publice, să joace rolul de critic și de opozant."

Fuziune Forța Dreptei-PNL: „Am discutat cu Ilie Bolojan"

Orban confirmă că a avut discuții cu premierul Bolojan despre o posibilă fuziune: „Noi avem două variante posibile în perspectivă. Fie să încercăm să fim parte în construcția unei opoziții democratice cu partide mai puțin însemnate, dar care au oameni de calitate, fie să realizăm o comasare prin absorbție în cadrul PNL. Astea sunt cele două variante de perspectivă pe care le avem. (...) Am discutat cu Ilie Bolojan pe tema asta. Există deschidere de ambele părți."

Bolojan va rezista: „Cel puțin până la jumătatea anului viitor”

Orban crede că premierul va rezista în funcție: „Cel puțin până la jumătatea anului viitor nu cred că există vreun risc de schimbare a actualei configurații a coaliției guvernamentale. Și PSD-ului îi convine ca președintele PNL să fie premier în perioada asta, când se adoptă măsuri nepopulare și, cumva, ei să joace rolul ăsta în care sunt băieții buni și băiatul rău e premierul."

