SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

Stiri actuale
26-11-2025 | 17:10
Nicusor Dan
Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie.

autor
Adrian Popovici

Şeful statului a prezentat, anterior, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare, unde este menţionat fenomenul corupţiei ca vulnerabilitate a statului.

„Strategia are multe capitole, bineînţeles, dacă vorbim de sabotaj, de acte de culegere de informaţii, toate astea, serviciile vor avea aceleaşi atribuţii pe care le-au avut până acum. Noutatea este expres în zona de corupţiei (...). SRI-ul este un serviciu de informaţii care are o împărţire pe departamente (...). Unele se ocupă de contraspionaj, altele de sabotaj, de crimă organizată, de fel de fel de lucruri. Prin faptul că am pus în strategie foarte explicit capitolul corupţie, vom avea o unitate sau o secţiune din cadrul SRI-ului care se va ocupa de corupţie şi singura sa sarcină va fi să culeagă informaţii despre fenomenul de corupţie”, a explicat preşedintele.

El a spus că implicarea serviciilor în cercetarea corupţiei nu va duce la o situaţie precum cea anterioară.

„Trebuie să spunem foarte clar ce s-a întâmplat atunci. S-a întâmplat că Serviciul s-a dus şi în zona de cercetare penală şi s-a dus şi în zona de judecată, din păcate. Legea de atunci, din acea perioadă, nu spunea nici că Serviciul trebuie să se implice în cercetarea penală, nici că trebuie să se implice în judecată. Întrebarea este care sunt mecanismele statului de drept care să prevină această implicare. Nu poate să fie decât, pe de o parte, controlul civil al activităţii, inclusiv al preşedintelui, şi pe de altă parte, instanţele de judecată. Vă garantez că nu ne întoarcem (la situaţia din trecut - n.r.)”, a afirmat Dan. 

Citește și
Nicuşor Dan, Parlament
Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”

Corupția, în strategia națională de apărare

Strategia Națională de Apărare subliniază că responsabilitatea serviciilor de informații în materie de corupție este legată de identificarea și semnalarea riscurilor care pot genera vulnerabilități la adresa securității naționale, nu de instrumentarea cazurilor penale. Rolul lor rămâne unul de avertizare timpurie, analiză și sprijin informativ, iar aplicarea legii aparține în continuare structurilor judiciare.

„„Corupţia vulnerabilizează în mod profund statul de drept şi afectează eficacitatea instituţiilor și bunăstarea cetăţeanului, sporind inclusiv criminalitatea economică, cu efecte directe asupra economiei naţionale, competiţiei loiale şi libertăţii economice, respectiv asupra atingerii obiectivelor de dezvoltare socio-economică ale statului român”, se arată în document.

„Lupta împotriva corupţiei. Limitarea drastică a fenomenului corupţiei prin coordonarea eforturilor instituţiilor, inclusiv a serviciilor de informaţii, strict în limitele competenţelor legale, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii, în special a instrumentelor oferite de inteligenţa artificială”, mai arată documentul în ceea ce privește serviciile secrete și lupta împotriva corupției.

În logica amenințărilor hibride, Strategia subliniază că actorii ostili – în special Rusia – pot exploata corupția, slăbiciunile administrative și instituțiile vulnerabile pentru a influența politicile publice, a compromite funcționarea statului sau a crea dependențe economice și decizionale. De aceea, serviciile secrete trebuie să monitorizeze aceste riscuri și să semnaleze tentativele de infiltrare, capturare instituțională sau corupere a actorilor-cheie.

Strategia Naţională de Apărare a Ţării. Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, SRI,

Dată publicare: 26-11-2025 17:00

Articol recomandat de sport.ro
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Citește și...
Nicușor Dan: ”Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente”
Stiri Politice
Nicușor Dan: ”Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că dronele care au intrat până acum pe teritoriul nostru sunt ”accidente”. În opinia sa, un exemplu de acţiune ostilă a Rusia este campania de dezinformare şi manipulare din ultimii 10 ani.

Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”
Stiri Politice
Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”

Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat, miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025 - 2030. Este pentru prima dată când fostul primar ajunge în fața celor două Camere în calitate de șef al statului.

Nicușor Dan a dezvăluit lucrul care l-a deranjat cel mai tare de când a ajuns președintele României
Stiri Politice
Nicușor Dan a dezvăluit lucrul care l-a deranjat cel mai tare de când a ajuns președintele României

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că nu există o colaborare între instituţii pentru ca informaţiile de care e nevoie pentru a lua decizii să fie puse într-un mod structurat, organizat şi stabil.

Recomandări
VIDEO. Câțiva jurnalişti din Parlament au fost bruscaţi de un ofiţer de presă al administrației Guvernului Bolojan
Stiri Politice
VIDEO. Câțiva jurnalişti din Parlament au fost bruscaţi de un ofiţer de presă al administrației Guvernului Bolojan

Câțiva jurnalişti din Parlament au fost bruscaţi, miercuri, de un ofiţer de presă al administrației de la Palatul Victoria. Incidentul a avut loc în momentul în care jurnaliștii au vrut să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan.

Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”
Stiri Politice
Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”

Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. Reprezentanții POT au votat ”împotrivă”, SOS a ieșit din sală, iar AUR  a votat ”pentru”. 

Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități
Stiri externe
Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități

Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Noiembrie 2025

48:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28