Președintele Nicușor Dan a semnat decretele privind schimbarea șefului MApN

28-11-2025 | 18:48
Nicusor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care ia act de demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, şi cel prin care îl desemnează interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruţă.

Astfel, arată Administraţia Prezidenţială, şeful statului ia act de demisia lui Ionuţ Moşteanu, viceprim-ministru, ministrul Apărării Naţionale şi astfel se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

De asemenea, Nicuşor Dan a semnat decretul prin care este desemnat Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, ca viceprim-ministru, ministrul Apărării Naţionale, interimar.

Ionuţ Moşteanu şi-a prezentat demisia vineri.

