Nicușor Dan: ”Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente”

Stiri Politice
26-11-2025 | 15:46
Nicuşor Dan, Parlament
Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că dronele care au intrat până acum pe teritoriul nostru sunt ”accidente”. În opinia sa, un exemplu de acţiune ostilă a Rusia este campania de dezinformare şi manipulare din ultimii 10 ani.

autor
Cristian Matei

”Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente, nu sunt… Acolo unde putem spune cu precizie că este vorba de o acţiune ostilă a Rusia este campania de dezinformare şi manipulare de 10 ani. Acolo este o certitudine”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre incidentul cu drona care a intrat pe teritoriul naţional, în urmă cu o zi.

Șeful statului a făcut aceste declarații pe holul Parlamentului, după ce a prezentat în plen Startegia Națională de Apărare a Țării.

”Dacă vă veţi uita la ce s-a întâmplat cu drone de-a lungul şi de-a latul Europei o să vedeţi că tipul ăsta de lucruri s-a întâmplat în multe alte locuri, pe diverse aeroporturi s-a întâmplat lucrul ăsta. Deci sunt chestiuni tehnice”, a mai spus el, potrivit News.ro.

Întrebat dacă ministrul Apărării i-a oferit o explicaţie la ce s-a întâmplat marți, 25 noiembrie, cu dronele, Nicuşor Dan a răspuns:

Citește și
Traian Basescu, PRO TV
Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli"

”Bineînţeles că am avut discuţii şi cu domnul ministru şi cu Şeful statului major, pe chestiunea asta şi în linii mari, explicaţiile pe care le-am văzut de la dumnealor, în spaţiul public, sunt cele care sunt reale”.

Drone rusești pe teritoriul României, mesaje RO-Alert în Tulcea, Galați și Vrancea. Avioanele MApN sunt în aer

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, nicusor dan, drone,

Dată publicare: 26-11-2025 15:46

Articol recomandat de sport.ro
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Citește și...
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși
Stiri actuale
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși

Armata a fost în alertă luni dimineață, după o încălcare gravă, a spațiului aerian. Radarele au detectat o dronă, care a pătruns pe teritoriul nostru și a survolat județele Tulcea, Galați, Vrancea, și Vaslui.

Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Stiri actuale
Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli"

Fostul președinte Traian Băsescu crede că suntem „ridicoli” în condițiile în care drona pătrunsă în România a căzut singură și nu a fost doborâtă de trei avioane de vânătoare.

Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini
Stiri actuale
Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați.

De ce nu au doborât militarii drona care a intrat miercuri în spațiul aerian al României. Traseul aparatului prin țară
Stiri actuale
De ce nu au doborât militarii drona care a intrat miercuri în spațiul aerian al României. Traseul aparatului prin țară

Încă o dronă a alertat Armata Română, în această săptămână. Oamenii din Delta Dunării și din nordul județului Galați au fost avertizați să stea la adăpost, după ce radarele Ministerului Apărării au detectat aparatul de zbor fără pilot.

Recomandări
Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”
Stiri Politice
Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”

Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat, miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025 - 2030. Este pentru prima dată când fostul primar ajunge în fața celor două Camere în calitate de șef al statului.

Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități
Stiri externe
Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități

Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente. 

Camera Deputaților a adoptat legea care prelungește ordinul provizoriu de protecție pentru victimele violenței domestice
Stiri actuale
Camera Deputaților a adoptat legea care prelungește ordinul provizoriu de protecție pentru victimele violenței domestice

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, pachetul legislativ care modifică Legea 217/2003 și Codul Penal, introducând măsuri esențiale pentru protecția victimelor violenței domestice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Noiembrie 2025

48:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28