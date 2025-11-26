Nicușor Dan: ”Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că dronele care au intrat până acum pe teritoriul nostru sunt ”accidente”. În opinia sa, un exemplu de acţiune ostilă a Rusia este campania de dezinformare şi manipulare din ultimii 10 ani.

”Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente, nu sunt… Acolo unde putem spune cu precizie că este vorba de o acţiune ostilă a Rusia este campania de dezinformare şi manipulare de 10 ani. Acolo este o certitudine”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre incidentul cu drona care a intrat pe teritoriul naţional, în urmă cu o zi.

Șeful statului a făcut aceste declarații pe holul Parlamentului, după ce a prezentat în plen Startegia Națională de Apărare a Țării.

”Dacă vă veţi uita la ce s-a întâmplat cu drone de-a lungul şi de-a latul Europei o să vedeţi că tipul ăsta de lucruri s-a întâmplat în multe alte locuri, pe diverse aeroporturi s-a întâmplat lucrul ăsta. Deci sunt chestiuni tehnice”, a mai spus el, potrivit News.ro.

Întrebat dacă ministrul Apărării i-a oferit o explicaţie la ce s-a întâmplat marți, 25 noiembrie, cu dronele, Nicuşor Dan a răspuns:

”Bineînţeles că am avut discuţii şi cu domnul ministru şi cu Şeful statului major, pe chestiunea asta şi în linii mari, explicaţiile pe care le-am văzut de la dumnealor, în spaţiul public, sunt cele care sunt reale”.

