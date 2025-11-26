Strategia de apărare aprobată în Parlament, fără măsuri clare anti-drone. Când ar putea fi incluse

La șase luni de la învestirea în funcție, președintele Nicușor Dan, s-a întors în Parlament unde a prezentat strategia națională, de apărare a țării.

Amenințarea principală este războiul hibrid, pe care Rusia îl poartă împotriva mai multor țări din Europa, printre care și România. Documentul a primit votul majorității parlamentarilor.

Președintele Nicușor Dan le-a prezentat parlamentarilor principalele amenințări la adresa securității naționale.

Nicușor Dan, președintele României: „Războiul de lângă noi cu toate consecințele care decurg de aici și războiul hibrid pe care, în mod evident, Rusia îl desfășoară împotriva României și împotriva multor țări europene”.

Ca soluție - strategia menționează să ne întărim capabilitățile de apărare și colaborarea cu SUA, NATO și UE. Pe plan intern, un obiectiv este combaterea corupției.

Nicușor Dan: „Strategia prevede implicarea serviciilor de informații în colectarea datelor cu privire la corupție, fără însă să depășim granița între sistem de informații și sistem de justiție”.

Discursul a fost întrerupt de mai multe ori de cei din opoziție. După prezentarea strategiei, alesii au facut poze cu șeful statului.

Strategia națională de apărare, votată și de parlamentari ai opoziției

Partidele de la putere, dar și AUR au votat strategia de apărare a țării.

Ionel Bogdan, deputat PNL: „Mă bucur că strategia națională recunoaște oficial dezinformarea, propaganda și războiul cognitiv ca amenințări la adresa României”.

Ödön Szabó, deputat UDMR: „Trebuie să avem niște direcții foarte stricte, clare”.

Mihai Fifor, deputat PSD: „Strategia fixează un adevăr pe care îl susținem: independența nu înseamnă izolare, ci forța de a acționa împreună cu Aliații”.

George Simion, deputat AUR: „Strategia de securitate națională trebuia să cuprindă combaterea sărăciei. Trebuia să cuprindă o strategie de securitate alimentară”.

Partidul Oamenilor Tineri a votat împotrivă.

Anamria Gavrilă, președinta POT: „Acest document e o scriere care face confuzie între securitatea națională și apărarea țării”.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca a declarat pentru Știrile ProTV că, deși nu este explicit menționată în strategie, și apărarea împotriva dronelor va fi cuprinsă în planul de implementare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













