LIVE: Preşedintele Nicuşor Dan, prima dată în Parlament. Șeful statului prezintă Strategia Națională de Apărare a Țării

Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns, astăzi, la Parlament, unde prezintă în plen Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru 2025 - 2030. Este pentru prima dată când fostul primar ajunge în fața celor două Camere în calitate de șef al statului..

Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit astăzi în şedinţă comună pentru mesajul adresat de Nicuşor Dan pe această temă.

La şedinţă participă şi premierul Ilie Bolojan.

Strategia Naţională de Apărare a României a fost analizată anterior de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, iar Comisiile parlamentare reunite pentru apărare au propus plenului aprobarea documentului.

