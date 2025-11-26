LIVE: Preşedintele Nicuşor Dan, prima dată în Parlament. Șeful statului prezintă Strategia Națională de Apărare a Țării

26-11-2025 | 14:17
Nicuşor Dan, Parlament
Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns, astăzi, la Parlament, unde prezintă în plen Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru 2025 - 2030. Este pentru prima dată când fostul primar ajunge în fața celor două Camere în calitate de șef al statului..

Știrea este în curs de actualizare!

CLICK AICI pentru LIVE!

Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit astăzi în şedinţă comună pentru mesajul adresat de Nicuşor Dan pe această temă.

La şedinţă participă şi premierul Ilie Bolojan.

armata romaniei
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Strategia Naţională de Apărare a României a fost analizată anterior de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, iar Comisiile parlamentare reunite pentru apărare au propus plenului aprobarea documentului.

Prioritățile Guvernului Bolojan la noua rectificare. Sănătatea și două companii de stat ar urma să primească mai mulți bani

Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT

CSAT a analizat Strategia Națională de Apărare a Țării, documentul să fie prezentată miercuri în Parlament. Documentul stabilește care sunt principalele priorități de apărare și amenințări la adresa României.

Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan și Strategia Națională de Apărare a Țării: Statul nu știe câtă corupție este. Trebuie resurse pentru Servicii
Nicușor Dan și Strategia Națională de Apărare a Țării: Statul nu știe câtă corupție este. Trebuie resurse pentru Servicii

Președintele Nicușor Dan a prezentat de la Palatul Cotroceni noua Strategie Națională de Apărare a Țării. Aceasta introduce un nou concept central pentru țara noastră: independența solidară.   

Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis
Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis

Președintele Nicușor Dan va prezenta, miercuri, într-o conferință de presă Strategia Națională de Apărarea a țării. Documentul include și un reintroducerea unui element crucial pentru România, scos însă, în 2020, de Klaus Iohannis.

Sorin Grindeanu: Nu s-a luat o decizie în coaliţie pe proiectul privind cumulul pensie-salariu. Nimeni nu-şi doreşte excepţii
Sorin Grindeanu: Nu s-a luat o decizie în coaliţie pe proiectul privind cumulul pensie-salariu. Nimeni nu-şi doreşte excepţii

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu s-a luat o decizie în coaliţie pe proiectul privind cumulul pensie-salariu, el arătând că ori va fi prins ca parte a unei viitoare angajări de răspundere, ori va fi trimis ca proiect de lege.

Incendiu puternic la un complex de blocuri turn din Hong Kong. Cel puțin patru oameni au murit, iar trei sunt răniți
Incendiu puternic la un complex de blocuri turn din Hong Kong. Cel puțin patru oameni au murit, iar trei sunt răniți

Patru persoane au murit miercuri într-un incendiu violent, care a izbucnit într-un complex rezidențial de blocuri turn din Hong Kong. Din primele informații, se pare că există și oameni blocați în interior, au anunțat autoritățile.

Camera Deputaților a adoptat legea care prelungește ordinul provizoriu de protecție pentru victimele violenței domestice
Camera Deputaților a adoptat legea care prelungește ordinul provizoriu de protecție pentru victimele violenței domestice

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, pachetul legislativ care modifică Legea 217/2003 și Codul Penal, introducând măsuri esențiale pentru protecția victimelor violenței domestice.

