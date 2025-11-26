LIVE: Preşedintele Nicuşor Dan, prima dată în Parlament. Șeful statului prezintă Strategia Națională de Apărare a Țării
Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns, astăzi, la Parlament, unde prezintă în plen Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru 2025 - 2030. Este pentru prima dată când fostul primar ajunge în fața celor două Camere în calitate de șef al statului..
Știrea este în curs de actualizare!
Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit astăzi în şedinţă comună pentru mesajul adresat de Nicuşor Dan pe această temă.
La şedinţă participă şi premierul Ilie Bolojan.
Strategia Naţională de Apărare a României a fost analizată anterior de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, iar Comisiile parlamentare reunite pentru apărare au propus plenului aprobarea documentului.
Sursa: Pro TV
Etichete: nicusor dan, aparare, Parlament, csat,
Dată publicare:
26-11-2025 14:09