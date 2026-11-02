La eveniment au participat miniştrii Apărării din cele două ţări, Radu Oprea şi Anatolie Nosatîi.

"Prin acordul de astăzi ministerele apărării din România şi din Republica Moldova vor deveni, în premieră, parteneri în cadrul unei achiziţii în comun derulată prin programul SAFE. Proiectul 'Platforme de transport auto multifuncţionale, pe roţi' este inclus în planul de investiţii al României pentru industria de apărare finanţat prin alocarea destinată României din instrumentul 'Acţiunea pentru securitatea Europei', binecunoscutul SAFE. Avem obiectivul comun de a consolida, de a adapta capabilităţile noastre de apărare la cerinţele şi la provocările actuale, de a investi în industria de apărare şi astfel să susţinem consolidarea bazei industriale şi tehnologice europene prin proiecte şi prin achiziţii comune, iar finanţarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul şi de a ne proteja cetăţenii. Trebuie să lucrăm mult şi mai mult pentru aprofundarea cooperării bilaterale în acest domeniu, pentru colaborarea, pentru coordonarea noastră. Şi mă bucur că am putut să punem la punct acest proiect care confirmă relaţiile strategice, istorice, de bună şi caldă prietenie dintre România şi Republica Moldova", a declarat Luca Niculescu.

Niculescu: „Avansează discuţiile noastre pentru a lucra în comun şi la programe antidronă”

Prim-ministrul a menţionat, de asemenea, şi perspectiva cooperării în domeniul programelor antidronă.

"Securitatea cetăţenilor noştri, protecţia teritoriului împotriva atacurilor ruseşti s-au regăsit pe agenda discuţiilor pe care le-am avut cu prim-ministrul Vasile Tofan, mai ales în contextul în care vedem că astfel de incursiuni ale dronelor care încalcă spaţiul aerian se întâmplă tot mai des. Discuţiile foarte aplicate întăresc colaborarea noastră în domeniul apărării, iată dovadă acordul pe care-l semnaţi astăzi, dar şi modul în care avansează discuţiile noastre pentru a lucra în comun şi la programe antidronă. Sunt programe tot mai necesare aşa cum ne-au dovedit şi zilele trecute când sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naţionale din România au detectat drone care au pătruns neautorizat în spaţiul aerian naţional, în zona de nord-est a ţării. Le mulţumesc militarilor noştri şi tuturor celor care veghează zi şi noapte pentru ca românii să fie apăraţi, pentru ca teritoriul ţării noastre să fie în securitate", a declarat Niculescu.

Şeful Executivului a evidenţiat şi importanţa dimensiunii economice a contractelor încheiate cu partea moldoveană.

"Acest proiect prevede realizarea producţiei, integrării, testării finale a platformelor IVECO în România, ceea ce pe scurt înseamnă investiţii, înseamnă locuri de muncă în ţara noastră, ceea ce este, după cum ştiţi, o prioritate a guvernului pe care-l conduc. Felicitări tuturor celor care au făcut acest proiect posibil, autorităţilor locale, centrale, aceasta este direcţia pe care trebuie să o urmăm", a declarat Niculescu.