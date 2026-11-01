Cinci avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar spațiul aerian din nord-estul țării a fost restricționat temporar.

De la 17.05 și până la 19.30, spațiul aerian din nord-estul României a fost considerat nesigur, așa că ROMATSA a impus restricții temporare pe aeroporturile din Iași, Bacău și Suceava. Nu s-a mai putut ateriza și nici decola timp de două ore, ceea ce a afectat în total opt curse aeriene, care au avut întârzieri în medie de peste o oră.

În Iași, o cursă care venea de la Eindhoven a fost redirecționată la Suceava. Aceeași aeronavă trebuia să plece la Torino la 19.15, dar a decolat de la Iași cu două ore întârziere. În plus, o cursă internă Otopeni-Iași a decolat din București cu o întârziere de circa 45 de minute.

Romeo Vatră, director Aeroportul Iași: „Cursa a aterizat la Suceava, a debarcat pasagerii acolo, neștiind exact cât timp se va redeschide spațiul aerian în județul Iași”.

Un pacient cu infarct, pentru care se obținuse acord de zbor înainte de alerta cu dronă, a fost adus, în cele din urmă, la Iași terestru, cu o ambulanță.

Diana Cimpoeșu, șefa UPU-SMURD Iași: „Pentru că a fost alerta de dronă, s-a luat decizia să nu se efectueze acest zbor medical”.

Este pentru a doua oară când, din cauza dronelor intrate în țara noastră, activitatea pe aeroportul din Iași e afectată.

Costel Alexe, președinte CJ Iași: „Din păcate, astfel de evenimente grave, precum violarea spațiului aerian al României, pot apărea oricând”.

Corespondent Știrile ProTV: „Prima dronă a fost detectată în apropierea județului Iași, la doar zece kilometri de granița cu Republica Moldova. De aici, alerta s-a extins treptat. Mai întâi în Neamț și Vaslui, apoi în Botoșani, Bacău și Suceava. În mai puțin de două ore, oamenii din șase județe au primit mesaje RO-ALERT prin care erau sfătuiți să se adăpostească. În timp ce alertele se extindeau, Armata a ridicat de la sol primele două avioane F-16, de la Câmpia Turzii. Apoi, după detectarea celei de-a doua drone, au fost trimise în aer alte două avioane F-16, de la Fetești, dar și un elicopter militar. În total, patru avioane de luptă și un elicopter au fost mobilizate pentru a supraveghea zona și a urmări aparatele de zbor. După mai bine de două ore, una dintre drone a părăsit spațiul aerian al României. Cealaltă a fost detectată ultima dată între județele Vaslui și Bacău, iar Ministerul Apărării nu a precizat ce s-a întâmplat ulterior cu ea. La ora 7 și 19 minute seara, alertele au încetat în toate cele șase județe”.