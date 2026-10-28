Social-democratul Benone Moraru ar fi fost prins, susțin procurorii, imediat după ce ar fi primit de la un om de afaceri 6.000 de euro mită. Anchetatorii susțin că banii ar fi fost pretinși pentru încheierea și prelungirea unui contract al Primăriei, în valoare de aproape 1.500.000 de lei.

De asemenea, procurorii susțin că, în luna iulie, edilul ar mai fi încasat o tranșă de 15.000 de euro.

Primarul nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere. Însă avocatul său a declarat pentru Știrile Pro TV că judecătorii l-au arestat preventiv pentru 30 de zile, dar că a contestat hotărârea.