Declaraţia a fost făcută de Adriana Cazacu, secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării din Republica Moldova, la Prima News, potrivit News.ro.

Mai mulţi tineri aleg universităţile din Republica Moldova

Unul dintre rezultatele prezentate de Adriana Cazacu vizează programul naţional „Învaţă în Moldova”, prin care autorităţile îşi propun să le ofere absolvenţilor de liceu o imagine mai clară asupra oportunităţilor de studiu din ţară.

Potrivit secretarului de stat, după o perioadă în care numărul studenţilor era în scădere, tendinţa s-a inversat: în ultimii doi ani, creşterea a fost de aproximativ 11%, respectiv de peste 6%.

Investiţiile în infrastructura universitară, laboratoare, campusuri şi cămine, precum şi dezvoltarea unor noi programe de studii sunt parte a efortului de a-i convinge pe tineri să rămână şi să studieze acasă.

În acelaşi timp, potrivit acesteia, parteneriatul cu România are o contribuţie importantă. Aproximativ 12.000 de studenţi din Republica Moldova învaţă în universităţile româneşti, iar cele două ţări au 100 de proiecte de cercetare derulate în echipe mixte.

Evaluarea trebuie să urmărească pregătirea pentru viaţă

Referindu-se la schimbările necesare în sistemul de educaţie, Adriana Cazacu a susţinut că evaluarea trebuie să se concentreze tot mai mult pe competenţele elevilor, nu doar pe acumularea de informaţii.

„Tinerii se schimbă, trebuie să-i pregătim mai mult pentru viaţă”, a explicat oficialul, pledând pentru instrumente de evaluare clare, precise şi sigure, care să reducă subiectivitatea şi diferenţele dintre şcoli. Standardele comune pot contribui, în opinia sa, la creşterea încrederii părinţilor şi elevilor în sistemul de educaţie şi la asigurarea unor şanse mai egale.

Lectura, profesorii şi apropierea de realităţile copiilor

În privinţa interesului copiilor pentru lectură, Adriana Cazacu consideră că nu este suficient să li se ceară elevilor să citească mai mult, ci trebuie regândite şi textele propuse în programa şcolară, cu o deschidere mai mare către literatura contemporană.

Republica Moldova îşi propune să introducă laboratoare de lectură, cu cel puţin o oră săptămânală dedicată citirii şi interpretării critice a textelor, inclusiv din domenii precum ştiinţele sau matematica.

Oficialul a vorbit şi despre măsurile de sprijin pentru profesori, formarea continuă, mentorat şi debirocratizare, inclusiv prin implementarea catalogului electronic.