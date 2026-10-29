În acest context, Parlamentul va organiza, pe 4 noiembrie, audieri cu uşile închise pentru a examina circumstanţele incidentului şi responsabilitatea instituţiilor implicate, transmite MOLDPRES, a anunţat miercuri Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică (STISC), conform Agerpres.

Potrivit STISC, investigaţiile preliminare arată că, în perioada 19-23 octombrie, atacatorii au interpelat aproximativ un milion de IDNP-uri, încercând să obţină date cu caracter personal.

La ce date au avut acces

Informaţiile vizate includ date de identificare, informaţii despre membrii familiei de gradul întâi, statutul de asigurat, medicul de familie, prestaţiile sociale, pensiile, dizabilitatea, permisele de conducere, fotografiile, vehiculele şi companiile deţinute sau administrate.

De asemenea, ar fi fost extrase informaţii financiare, inclusiv coduri IBAN, datorii fiscale şi istoricul plăţilor prin MPay.

Autorităţile precizează că nu toate persoanele vizate au avut expuse toate categoriile de date, iar riscul principal constă în utilizarea informaţiilor în tentative de fraudă şi manipulare online.

Reprezentanţii STISC subliniază că informaţiile privind cardurile bancare nu au fost afectate şi că simpla cunoaştere a unui cod IBAN nu permite accesarea unui cont bancar sau efectuarea unor transferuri neautorizate.

Extragerea neautorizată a datelor a fost oprită pe 23 octombrie, la ora 11:30. În aceeaşi zi, Agenţia de Guvernare Electronică (AGE) a dispus deconectarea preventivă a 82 de servicii publice şi a peste 30 de sisteme informaţionale şi panouri de administrare.

Potrivit STISC, ulterior au fost identificate şi blocate noi tentative de accesare a serviciilor guvernamentale, înregistrate pe 25 şi 27 octombrie. Majoritatea serviciilor afectate au fost deja remediate, urmând să fie repuse în funcţiune după reconfirmarea măsurilor de securitate.

Autorităţile desfăşoară un audit pentru a stabili amploarea exactă a incidentului şi pentru a preveni alte atacuri. Investigaţiile nu au identificat modificări neautorizate ale datelor din registrele de stat.

Potrivit STISC, atacul ar fi exploatat vulnerabilităţi ale unor servicii accesibile fără autentificare.

La investigarea incidentului participă STISC, Agenţia pentru Securitate Cibernetică, Serviciul de Informaţii şi Securitate, AGE, structurile de combatere a crimelor cibernetice din cadrul Poliţiei şi alte instituţii competente.

În paralel, Parlamentul Republicii Moldova va examina cazul în cadrul unor audieri programate pentru miercuri 4 noiembrie.

Anunţul a fost făcut de preşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, Lilian Carp.

Discuţiile au drept scop clarificarea circumstanţelor în care datele personale ar fi fost compromise şi identificarea instituţiei responsabile pentru incident. Autorităţile anunţă că vor informa publicul despre rezultatele investigaţiei, măsurile suplimentare de protecţie şi restabilirea serviciilor digitale.

De asemenea, îndeamnă cetăţenii să manifeste prudenţă în cazul apelurilor telefonice, mesajelor SMS şi e-mailurilor suspecte, să nu divulge parole sau coduri de autentificare şi să evite accesarea linkurilor nesolicitate.

Oamenii sunt sfătuiţi să nu autorizeze plăţi la solicitarea unor persoane necunoscute şi să verifice cererile neobişnuite prin contactarea directă a instituţiilor sau băncilor, folosind canalele oficiale.