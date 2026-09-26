"Extensie unică de 12 luni, până la 31 iulie 2027, a termenului pentru TVA de 9% la apartamentele contractate prin acte autentificate până la 31 decembrie 2025; fără prelungiri ulterioare", se menţionează în document, potrivit Agerpres.

Persoanele fizice au putut achiziţiona, în perioada 1 august 2025 - 31 iulie 2026 inclusiv, o singură locuinţă cu TVA de 9%, dacă aceasta avea o suprafaţă utilă de maximum 120 de metri pătraţi, exclusiv anexele gospodăreşti, şi o valoare de cel mult 600.000 de lei, fără TVA, inclusiv terenul pe care este construită.

În materie de TVA, documentul mai prevede reducerea cotei standard de la 21% la 19% imediat ce România îşi va permite.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare şi lista miniştrilor propuşi.

Componența Guvernului Mureșan

Echipa cu care Siegfried Mureşan va merge în faţa Parlamentului este alcătuită din:

Mircea Abrudean (PNL) - ministru al Afacerilor Interne şi viceprim-ministru

Radu Miruţă (USR) - ministru al Apărării Naţionale şi viceprim-ministru

Tanczos Barna (UDMR) - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi viceprim-ministru

Andrea Chiş (independentă) - ministru al Justiţiei

Alexandru Nazare (PNL) - ministru al Finanţelor

Oana Țoiu (USR) - ministru al Afacerilor Externe

Oana Gheorghiu (PNL) - ministru al Sănătăţii

Cătălin Drulă (USR) - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

Cseke Attila (UDMR) - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Raluca Turcan (PNL) - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

Dragoş Pîslaru (PNL) - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Irineu Darău (USR) - ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

Diana Buzoianu (USR) - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

Sebastian Burduja (PNL) - ministru al Energiei

Bulcsu Koppany Otvos (UDMR) - ministru al Culturii

Mihai Dimian (PNL) - ministru al Educaţiei şi Cercetării

Totodată, secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reşitnec (USR).

Mureşan a spus că programul de guvernare porneşte de la viziunea pe care cele trei partide reformatoare - PNL, USR şi UDMR, o au pentru România.