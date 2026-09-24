”Cel mai simpatic e preşedintele Camerei Deputaţilor. Preşedintele Camerei Deputaţilor ar trebui să apere Parlamentul. Preşedintele Camerei Deputaţilor ar trebui să spună: viitorul guvern se decidă în Parlament. Preşedintele Camerei Deputaţilor, dacă ar apăra un Parlament puternic, ar trebui să spună... ar fi un scandal dacă un candidat nu se prezintă în Parlamentul României. Deci, mă mir sincer, cum preşedintele Camerei Deputaţilor nu ia în serios rolul Parlamentului şi, practic, invită un candidat să întoarcă spatele Parlamentului”, a afirmat Siegfried Mureşan, joi seară, la Euronews România, potrivit News.ro.

El a adăugat că nu va întoarce ”niciodată spatele Parlamentului” şi se va prezenta în faţa acestuia, la vot.

Afirmaţiile premierului desemnat fac referire la faptul că Sorin Grindeanu l-a îndemnat să îşi depună mandatul dacă nu vrea să primească în Parlament voturi şi din alte zone decât de la partidele care au anunţat deja că îl susţin, dar şi în contextul în care Grindeanu a declarat că l-a aşteptat pe premierul desemnat la discuţii, la sediul PSD, Mureşan mergând în Parlament pentru a discuta cu grupurile de senatori şi deputaţi despre o posibilă susţinere a guvernului.

”Îndemnul meu astăzi către Siegfried Mureşan, dacă nu doreşte să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-şi depună mandatul. Noi nu-l votăm. Ca să se poată intra în altceva, să se poată intra într-o abordare corectă, să se poată intra pe o altă linie. Dacă doreşte voturi din altă parte, evident că pot să existe majorităţi în Parlament şi fără Partidul Social-Democrat. Dacă nu, ar fi simplu să-şi depună mandatul. Repede", a afirmat preşedintele PSD luni, după şedinţa conducerii PSD.